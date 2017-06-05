Поможем Храму

На улице Октябрьской революции в Спасском храме состоялось выездное совещание с участием главы администрации города Ирека Ялалова, представителей муниципалитета, депутатского корпуса и Уфимской епархии Русской православной церкви. Главный вопрос, который обсудили – проводимые здесь реставрационные работы.
Спасский храм - памятник истории и культуры, здание, построенное в 1829 году, долгое время находилось в аварийном состоянии. В течение нескольких лет здесь ведутся работы по реставрации преимущественно за счет пожертвований прихожан. Об этом сообщил, проведя небольшую экскурсию, настоятель Роман Тарасов.
Мэр отметил, что Спасский храм - одно из старейших зданий города, подчеркнув, что в деле его восстановления существенную помощь могут оказать предприниматели и депутаты городского Совета, многие из которых занимаются меценатством. Кроме того, он поддержал предложение митрополита Никона о создании попечительского совета храма.
Виктория ИВАНОВА