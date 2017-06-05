Загорелись свечи

22 июня прошла акция «Свеча памяти». 76 лет назад в такой же солнечный день страну потрясла страшная весть - вражеские войска вторглись на территорию страны.
На митинге ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла украдкой утирали наворачивающиеся слезы. Звучали стихи, посвященные грозным сороковым. Присутствующие возложили красные гвоздики к памятной плите защитников Отечества и почтили павших минутой молчания. А воспитанники подросткового клуба «Лидер» и активисты «Молодой гвардии» выложили свечами слово «Помним».
Венера КАРИМОВА.