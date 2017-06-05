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Загорелись свечи

Автор: admin от Вчера, 21:04
Загорелись свечи22 июня прошла акция «Свеча памяти». 76 лет назад в такой же солнечный день страну потрясла страшная весть - вражеские войска вторглись на территорию страны.
На митинге ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла украдкой утирали наворачивающиеся слезы. Звучали стихи, посвященные грозным сороковым. Присутствующие возложили красные гвоздики к памятной плите защитников Отечества и почтили павших минутой молчания. А воспитанники подросткового клуба «Лидер» и активисты «Молодой гвардии» выложили свечами слово «Помним».

Венера КАРИМОВА.
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Категория: Вторник

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