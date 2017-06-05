Новые одежды дорог

Работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети Уфы в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжаются. Сейчас идет замена дорожного полотна на двух десятках участков столичных магистралей.
Специалисты генподрядной организации «Автодорстрой» продолжают капитальный ремонт улицы Большой Гражданской на участке от ул. Р. Зорге до ул. 50 лет Октября. Кроме того, что положат асфальт, еще и заменят 300 метров гранитного бордюрного камня.
С конца мая здесь трудится бригада из 12 человек (дорожники и механизаторы) под руководством мастера Александра Гресева. У него большой опыт, но в организации недавно: сам из Кумертау, где сложно с работой. С помощью нивелира следит за тем, чтобы ровно клали бордюры.
- Трудимся с 8.00 до 8.00. Мы как хлеборобы: лето – наша «горячая страда», за теплое время года надо многое успеть. Задействовали два погрузчика, экскаватор, асфальтоуборщик, каток, компрессор, - говорит он.
Дело идет споро. Дожди фрезерованию не мешают; часть дороги уже освободили от старого покрытия. Со слов опытного дорожника, колейность здесь небольшая, а вообще асфальт снимали на глубину до 10-15 сантиметров. Еще один минус старого полотна - поперечный уклон на дороге не был выдержан. После реконструкции все будет по правилам, с двухпроцентным уклоном.
Сегодня рабочие уже начали укладывать выравнивающий слой, затем застелят верхний. На «подложку» идет как мелкозернистый, так и крупнозернистый асфальт - в зависимости от толщины. Ну а наверх используется только мелкозернистый типа «А» повышенной прочности. За качеством покрытия - строгий контроль, специалисты городской дорожной лаборатории постоянно приезжают на объект, берут пробы. Есть своя лаборатория и у «Автодорстроя», они первыми «снимают пробу».
- Планируем заменить асфальт до улицы Зорге в короткие сроки. Конечно, если не помешает дождь, - уточнил Александр. - Если при фрезеровании старого полотна дождь не мешал, то укладывать асфальт необходимо посуху. Но и в дождь мы не забираемся в вагончик: ведем подготовку очередного участка.
- Здесь рядом проходит трамвайная линия, движение интенсивное…
- Приходится быть начеку. Недавно рядом с нами произошло ДТП. Водитель иномарки, не справившись с управлением, пересек трамвайные пути, смял ограждение и врезался в деревья Удар был настолько сильным, что переломились два клена. Чудом не пострадали ни мы, ни люди на остановке.
Дорожники заранее огораживают полосу, где будут вестись работы, но есть автомобилисты, которые заезжают на нее, бросают машины и уходят. Но каток ждать не будет. С такими водителями особо не церемонятся – вызывают эвакуатор. Асфальт может застыть, его тоже производят на «Автодоре». Привозят дымящийся, «с пылу, с жару».
- Бывали случаи, когда водители, не задумываясь, заезжали на «свежепостеленное» полотно, несмотря на то, что участок огорожен. А ведь такой маневр нарушает целостность покрытия, может появиться колея. К тому же свежий асфальт может повредить и покрышки. Хотя бы над этим задумались. К концу октября участок дороги по улице Большая Гражданская примет идеальный вид.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото предоставлено информотделом.