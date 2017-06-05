Взялась везти – вези

Дом №2 по улице Конституции признан победителем Республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом». И это событие случилось во многом благодаря председателю домкома Василе Димухаметовой.
Надо сказать, что жильцам повезло, что здесь 25 лет назад поселилась Василя Шафиковна. Она всегда занимала активную жизненную позицию: и в молодости, когда была комсомольским вожаком, и позже – работая в научно-исследовательском институте. Оглянув хозяйским взглядом пятиэтажку, поняла: работы тут невпроворот. Начала с обшарпанных подъездных дверей. Собрала подписи и вскоре появились новые металлические с кодовым замком, которые впоследствии заменили на современные – с домофоном.
- Официально числюсь председателем с 2014-го, - рассказывает Димухаметова, - а на самом деле занимаюсь проблемами нашего «общежития» с начала двухтысячных.
Общественную нагрузку она взвалила на себя сама, и жильцы знают, к кому обращаться со своими вопросами.
Муж, две дочери, работа – на это Василя Шафиковна скидку не делает, а занимается проблемами, которые требуют и времени, и сил, и знаний. Благо образование у нее техническое. Но и с ним в современной системе жилищного хозяйства порой не разобраться.
- Как-то пришли квитанции с таким счетом, что все за голову схватились, - рассказывает она, - огромный перебор по теплоэнергии. Пришлось пройти по всем инстанциям, доказывать свою правоту.
Два года назад в доме прошел капитальный ремонт: утеплен и обновлен фасад, застеклены и обшиты профнастилом балконы, заменены окна и общая система водоснабжения.
Сегодня в планах – электропроводка, которая за шесть десятков лет порядком износилась.
- Неплохо бы и счетчики вынести в подъезд, чтобы все прозрачно было, - добавляет председатель.
На 100 тысяч рублей, которые получили победители конкурса, уже есть «смета»: установить новые таблички на подъездах, заменить фонари во дворе и облагородить территорию – привезти землю и посадить цветы.
Жильцы, конечно, рады, что у них такая хозяйка: бывает – благодарят, бывает – требуют.
- Взялась везти - вези, - улыбается она, - спасибо, что ЖЭУ №21 помогает и УЖХ.
В семье к нагрузке Васили Шафиковны относятся с пониманием, но порой муж ворчит: зачем это все тебе надо?! Но, видно, она по-другому не может.
Светлана ЯНОВА.