Счастливы вместе

Все счастливые семьи счастливо одинаково. Эта толстовская фраза уже стала штампом, и, тем не менее, когда-то она попала в самое яблочко, иначе ее не цитировали бы на протяжении почти полутора столетий.
В июньский воскресный день в столичном парке «Волшебный мир» состоялся интерактивный квест в поддержку традиционных ценностей и ответственного родительства. Таким образом, стартовал телеканал «Счастливая семья». Как говорили организаторы, акция была призвана привлечь внимание к отказу от жестокости в воспитании и укреплению детско-родительских отношений.
- Что такое счастливая семья, - задумался глава семейства Мирошниковых. – Наверное, в которой все решается и переживается вместе. Правильно ведь, Ириш?
- Только пройдя через общие проблемы, страхи и радости, можно потом почувствовать себя единым организмом, – подхватила тему супруга Ирина Мирошникова. – Вот мы и приехали с нашими мальчишками поучаствовать в общем квесте.
На самом старте команды приветствовал заместитель главы городской администрации Сынтимир Баязитов:
- Уфа выбрана в числе восьми российских городов, в которых проходит это интерактивное мероприятие. Сегодня в парке собрались семьи – родители с уже взрослыми детьми и с малышами. Квест дает уникальную возможность сравнить, как нужно относиться к самому святому – к семье, как воспитывать детей, как нужно их видеть, слышать, помогать им. И хочется, чтобы эти ценности передавались из поколения в поколение. Я желаю всем участникам счастья, благополучия и победы в игре.
А генеральный директор телеканала Mtelevision и по совместительству многодетная мамаша Евгения Машко тоже сказала несколько слов для участников квеста. А заодно и поздравила всех с Днем отца, который отмечается в России в третье воскресенье июня, и пожелала командам победы. А от имени организаторов участников поздравила продюсер проекта Элеонора Клементьева.
Инициатором проведения акции стал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение мая-июня прошла целая серия интерактивных квестов для родителей с детьми в восьми городах России – Феодосии, Туле, Сургуте, Томске, Благовещенске, Пятигорске, Уфе и Мурманске. И вот официальная часть закончилась, и родители с детьми быстренько разбились на 10 команд, которым предстояли непростые задания, заставляющие переосмыслить привычные шаблоны и посмотреть на многие ситуации глазами ребят.
Девять станций интерактивной игры напоминали участникам названия известных телепрограмм. На станции «Как стать миллионером» участники отвечали на вопросы о семейных ценностях, приводя примеры из истории, кино, живописи и литературы, на «Хит-параде» родителям надо было узнать песню и угадать популярных исполнителей. А на площадке «Ток-шоу» они учились внимательно слушать своих детей. На станции «Ревизорро» было предложено исследовать детскую комнату и найти предметы, представляющие опасность – сигареты, режущие предметы, лекарства.
На площадке «Голос» команды воссоздавали специально пропущенные строки в песнях и сочиняли гимн семьи. Но самой непростой стала площадка «Устами младенца», где демонстрировали видеоролики, в которых мылыши своими словами пытались рассказать об отрицательных эмоциях, таких как злость, обида, а взрослым надо было угадать слова и, конечно же, понять, что физические методы наказания правильно и действенно заменять открытым диалогом с ребенком. Соревнующиеся команды смогли в полной мере почувствовать себя участниками телевизионных шоу, в которых от их внимательности и смекалки, умения быть ответственными родителями, знания традиций, ценностей и навыков воспитания зависела победа в игре.
По окончании квеста команды-победители наградили ценными призами, остальные же были поощрены утешительными подарками.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото ufacity.info.