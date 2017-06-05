Дом, в котором мы живем

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Правительство Франции ушло в отставку Правительство Франции ушло в отставку по итогам прошедших парламентских выборов, сообщает France Info. Отмечается, что премьер-министр страны Эдуар Филипп передал президенту Эммануэлю Макрону ...

Глава Роскомнадзора лично обратится к Дурову за данными по Telegram Глава Роскомнадзора Александр Жаров собирается лично обратиться к владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову с требованием предоставить сведения, чтобы внести их в реестр организаторов ...