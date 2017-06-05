Дом, в котором мы живем

В Уфе немало красивых современных многоэтажек. Дом на Амантая, 12 из их числа. В новом микрорайоне много воздуха, простора, из окон квартир открывается чудесный вид, а во дворе – много зелени, есть игровая площадка, недалеко детский сад. Строится школа… Но самое главное – здесь живут люди неравнодушные, радеющие за общее дело, не случайно дом вошел в число победителей республиканского конкурса и получил звание лучшего.
Как его жители добились такого? Об этом рассказывает председатель домового комитета Анастасия Лукманова:
- Живу здесь с 2010 года, - рассказывает она. – Когда только переехала, бросилось в глаза - порядка нет. На лестничных площадках мусор, что называется, хозяйская рука отсутствует. И это задело за живое. Стали общаться с соседями, и пришло решение - нужен совет дома.
Начали с того, что провели собрание, создали комитет, который и стал решать общие проблемы. Сменили управляющую компанию. Ныне нас обслуживает «Наш дом». Отношения сложились сразу. Сотрудники компании всегда прислушиваются к пожеланиям жильцов и стараются идти навстречу. А проблем всегда немало. К примеру, установили общедомовой тепловой счетчик, что позволило сразу получить хорошую экономию средств.
Организовали службу консьержей, и регулярно выходим на субботники. Когда ты сам наводишь порядок, то фантик или окурок никогда не бросишь мимо урны, а дети всегда берут пример со взрослых. И еще один важный момент – в доме все жильцы друг друга знают, общаются, в том числе и в соцсетях, знаем у кого какие проблемы, заботы. Вы не поверите, у нас не бывает конфликтов! Стараюсь, что называется, разруливать любую ситуацию. Затопило? Шумят соседи? Нет света или воды? Все бывает, главное, оставаться человеком. Да, нелегко, приходится порой оставлять свои личные дела на втором плане.
Так, шаг за шагом дом обрел свое лицо.
…У входа в многоэтажку - радуют глаз цветы в больших горшках, вокруг чистота, на площадке играет беззаботная ребятня, у каждой автомашины есть свое определенное парковочное место. Приятно возвращаться с работы и сознавать, где ты живешь, и с гордостью говорить свой адрес.
Дом, как победитель конкурса, получил денежное вознаграждение.
- У нас есть желание организовать спортивную площадку и, конечно, продолжить обустройство, но сказать точно, на что пойдут полученные средства, пока не могу, так как решение будем принимать коллективно.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.