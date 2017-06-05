Архитектура идет в кварталы

«Город как игра» - так называется набирающий в последнее время популярность дизайнерский тренд. Его основная задача – сделать жилую среду более комфортной. Речь, прежде всего, идет об эстетической стороне вопроса. Есть и другие задачи – образовательная, культурная. И достигается все это благодаря установке так называемых «малых архитектурных форм».
Дема в этом плане приятно радует. Компактными скульптурами жителей нашего района не удивишь: та же аллея сказок давно стала излюбленным местом отдыха. Как оказалось, это не предел. Более того, теперь «МАФы» можно повстречать на участках детских садов.
Так, детишки и их родители могут отдохнуть, посидев на «заботливой скамейке». Арт-объект с таким необычным названием появился в детсаду № 95 «Улыбка». Задумка автора действительно оригинальна. Одного взгляда достаточно, чтобы вспомнить популярный в прошлом мультфильм «Красавица и чудовище» с его заколдованными персонажами. Изящный, выполненный в классическом стиле фонарь держит зонт над предполагаемым отдыхающим.
- Фактически, мы сделали целую зону отдыха: проложили декоративную дорожку, разбили несколько клумб рядом, - говорит старший воспитатель детсада Анастасия Федоренкова.
Не остались в стороне и другие детсады района. Например, в 271-м поселились герои современного российского мультфильма «Маша и медведь». А во дворе того, что за номером 110, теперь живут изящные аисты. Слоны, обычно обитающие в Африке, в этот раз замечены во дворе 75-го садика. В двух других учреждениях теперь можно видеть сову и корову, а еще один из дворов украшает глобус.
- Малые скульптуры еще не оценены по достоинству. Но постепенно ситуация меняется. Это означает органичное вплетение новых идей в уже имеющуюся канву. Что касается масштабных проектов, то у юга Уфы есть свое лицо: это стела памяти конников 112-й Башкавдивизии, бюст Героя СССР Ивана Рыбалко, памятник паровозу на улице Ухтомского. У малых же архитектурных форм задача совсем другая. Они не формируют имидж района. Но способны одухотворить жилые кварталы, сделать их более комфортными, - считает специалист по дизайну городских пространств Айрат Муртазин.
На улицах юга столицы «МАФы» впервые появились несколько лет назад. Одним из первых удачных опытов стал велосипедист, появившийся на улице Мусоргского. Теперь у работы скульптора Халита Галиуллина есть идеологический соратник: в лесопарковой зоне «Баланово» к финишу мчится металлический лыжник.
Наверняка кто-то скажет: искусство пошло на поводу у массового вкуса. Тем не менее, достаточно вспомнить девушку с веслом. Воплотившая любовь советской молодежи к спорту, эта статуя стала законодателем моды на много десятилетий.
Иван БЕГМА.