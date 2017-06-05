Надежные, как гранит

Американский рэп-исполнитель Шон Комбс, известный как Diddy, возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей, опубликованный журналом Forbes. За период с июня 2016 года рэпер заработал 130 ...

МВД: в Москве задержаны 150 участников несогласованной акции

"В столице проходят массовые мероприятия и народные гулянья, посвященные празднованию Дня России, в них уже приняло участие более 2,5 млн человек, в том числе в центре Москвы на Тверской улице - ...