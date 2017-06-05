В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры будут проведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия по улице Бессонова.
За нее взялись капитально: в прошлом году здесь проложили ливневую канализацию, а сейчас от Окружной до проспекта Октября укладываются бордюры. Занимается этим подрядная организация «Промтехснаб». Еще в начале мая появился передвижной вагончик, к которому уже привыкли местные жители, а подростки даже успели нарисовать граффити.
Бригаду рабочих мы застали во время обеда, почему-то у них он называется «перекур». Они с удовольствием укрылись в их бытовке от холодного ветра, разговорились за кружкой горячего чая.
В вагончике – уют и чистота, топится небольшая печка.
- Можно, конечно, подвести и электричество, да согласований много, - пояснил мастер Марс Абдрахманов. – А мы здесь до конца июня, к этому времени думаем закончить с работой.
- Пока не сформировалась бригада,у нас был серьезный отбор, - говорит Игорь Иванов. – Работа непростая, в том числе и физически. Нам необходимы люди старательные, надежные,как гранит. Зарплата неплохая, многие хотели бы к нам устроиться, но не все сумели пройти проверку.
Организация быта – деталь немаловажная. Люди должны отдохнуть в нормальных условиях, переждать дождь, обсушиться. Есть в бытовке и дежурный.
Обед закончен, да и привезли бетон, а он не может ждать.
- Технология такая, - объясняет Абдрахманов. - Сначала кладем щебень, сверху - ПГС, утрамбовываем погрузчиком, заливаем бетон. Один трехметровый бордюр весит до 500 кг. Поэтому ставится на подготовленный бетон при помощи экскаватора-погрузчика. Ну а выравнивать по нитке приходится вручную. 300 метров уже проложено, протянуть до пересечения с проспектом Октября планируем до конца июня. Во время работ ни одно дерево не пострадало.
В это время подвезли очередную партию бордюров, которая весит ни много ни мало 7 тонн. Небольшое уточнение – гранитные. Материал недешевый, зато прослужит намного дольше, чем бетонный. Его вырезают из породы на специальной пилораме. Улица Бессонова постепенно преображается, и теперь будет ждать ямочного ремонта. А все работы планируется закончить осенью.
Ирина ШИПУНОВА.