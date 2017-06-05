Реагируем на проблемы

Во время прямой линии с мэром Уфы Иреком Ялаловым поступило немало вопросов от орджоникидзевцев. Глава администрации района Марат Галиуллин выехал на место событий, чтобы узнать, как продвигается работа.
Первой была встреча с жителями дома № 28/1 по ул. Ш. Руставели, которые пожаловались на протекающую крышу и насекомых в подвале.
ЖЭУ № 52 уже приступило к обновлению кровли. Работы в первом подъезде уже завершены: заменено 120 кв. м покрытия. На очереди – второй и третий. Из-за неблагоприятных погодных условий дело идет не так быстро. В ближайшее время ремонт будет завершен, а на будущий год запланирована капитальная реконструкция крыши.
Кроме того, в доме засорилась канализация, и как следствие - подвал затопило. Работники аварийной службы воду откачали, затем специализированная организация «Уралдорстрой» произвела дезинсекцию помещения. Сейчас системы находятся в исправном состоянии, утечек не обнаружено.
Жители домов 8, 10 по ул. Борисоглебской обратились с просьбой снести старую агитплощадку. Она давно стала местом отдыха асоциальных элементов и представляла опасность для детей, гуляющих во дворе.
Марат Мударисович лично убедился, что площадка не используется по назначению, а ее состояние оставляет желать лучшего: все обветшало и покрылось ржавчиной.
Участники встречи высказались за ее снос, в первую очередь идею поддержали старшие по домам Максим Шилейко и Вера Матюшина.
Глава пообещал, что работы по демонтажу будут выполнены при комплексном благоустройстве, которое запланировано в этом году в рамках программы благоустройства территорий, основанной на местных инициативах. Двор уже прошел конкурсный отбор.
- Будут проведены работы на сумму около 3 млн руб., - заверил директор УЖХ Орджоникидзевского района Ильдар Губайдуллин. - Ремонт асфальтового покрытия с расширением проезжей части обойдется почти в 2,5 млн, а установка детской площадки – в 400 тыс., две опоры освещения – в 105 тысяч.
Однако жителей волновали и другие вопросы, в частности благоустройство после ремонта теплотрассы, уборка двора, капитальный ремонт.
Своими проблемами с главой администрации поделились и жители дома № 65 по улице Кремлевской. Также в разговоре приняли участие директор УЖХ района Ильдар Губайдуллин и начальник ЖЭУ № 48 Расих Аглетдинов.
- В нашем доме много лет течет кровля, - обратилась одна из жительниц. - Квартиры на верхних этажах в дождь периодически затапливает. Когда начнется капитальный ремонт?
Дом включен в краткосрочный план Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год. Планируется потратить на реконструкцию кровли более трех миллионов рублей. Мягкое покрытие заменят на металлическое, что значительно увеличит срок его эксплуатации.
Подрядная организация планирует приступить к работам не позднее 20 июня.
Жители дома по Вологодской, 78 с нетерпением ждут, когда положат асфальт. Этот двор включен в программу благоустройства. Вместе с новым асфальтом жители в этом году получат и современную детскую площадку.
Расположенный по соседству двор по Вологодской, 76/1 также нуждается в замене асфальта. Чтобы попасть в программы благоустройства, жителям нужно проявить больше активности. Провести собрание собственников, оформить протокол установленного образца и принести в управляющую организацию. Напомним, что жители участвуют в софинансировании проекта благоустройства в размере не менее 5 %.
Следующим пунктом назначения стал двор по Кольцевой, 49. Обращение от Василия Романова поступило на прямую линию с мэром: «Просим принять меры по уборке двора». Однако придомовая территория, как оказалось, содержится в хорошем состоянии, а жителей гораздо больше интересовало кронирование деревьев и закрытие сквозного проезда.
По всем вопросам были даны разъяснения, а те, что требуют более детальной проработки, взяты на контроль.
Иван ЗАРОКОВ.
Инфографика
Обращения на прямую линию:
Всего -19;
Выполнено – 4;
В работе – 5;
Разъяснено – 10.