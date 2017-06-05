Когда в доме есть хозяин

Жилищно-коммунальный вопрос, по меткому замечанию булгаковского мессира, способен испортить любое человеческое сообщество. А в наше время, когда сама сфера находится в стадии перманентной трансформации, проблемы ЖКХ становятся порой тем неприметным выступом, о который разбиваются мечты о домашнем комфорте.
С Виктором Савоненко мы познакомились на одной из встреч в ООО «Парковая», куда представители окрестных домов пришли поговорить о наболевших проблемах. Тогда он обмолвился о том, как их совету многоквартирного дома удалось поменять свою управляющую компанию. Так как подобные прецеденты довольно редки, мы договорились встретиться позже, в более спокойной обстановке, и поговорить о буднях председателя Совета МКД.
- Вообще-то я окончил авиационный институт, в армии отслужил авиатехником, - рассказывает Савоненко. - А затем устроился работать на завод коммутационной аппаратуры, побывал даже в трехмесячной командировке во Франции, где отучился на начальника производства. В 90-е после того, как все стало сворачиваться, ушел в ЖЭУ, где и проработал четыре года мастером. Это дало мне бесценный опыт, который впоследствии пригодился, когда меня пригласили в аппарат правительства в отдел развития строительства, транспорта и коммунального хозяйства. Где удалось принять участие в разработке первой программы реформирования сферы ЖКХ в нашей республике.
- Но, как я вижу, жилищно-коммунальная тема и на пенсии вас продолжает преследовать?
- Честно говоря, это было для меня некоторой неожиданностью. Все началось с того, что в нашем доме №3 по улице Парковой стали проводить капитальный ремонт. Я поглядел-поглядел на то, что делали ремонтники, не выдержал и стал делать им замечания, а народ мне тогда и сказал: «Будешь у нас председателем домкома». Вот так у меня и закончились мечты о спокойных пенсионных днях.
- Вы рассказывали, что вам удалось поменять управляющую компанию. Как это случилось?
- Сначала мы провели ремонт, я написал 11 актов по недочетам и попытался их заставить переделать. Что-то удалось, что-то – нет. А тут еще и новые лифты стали устанавливать, и выяснилось, что вместе с этим резко повысилась строка оплаты за их эксплуатацию. Наш совет дома попытался воздействовать на управляющую компанию, чтобы они выбрали более дешевую обслуживающую организацию. Ведь у них на каждый лифт уходило до десяти тысяч, а предыдущая фирма за обслуживание брала только пять. Но нам в этой просьбе отказали. И тогда мы решили подойти к этому вопросу кардинально и поменять УК.
- Но ведь говорят, что это нереально?
- Поначалу и мы так думали. Но глаза боятся, а руки делают. Я даже сказал себе, что, как Фидель Кастро не буду бороду брить, пока не добьюсь своего. В результате такую бородищу отрастил. Мне даже говорили, что я запросто смогу выиграть конкурс на лучшего Кыш-бабая. Сначала сходили по «соседям», сравнили наши жировки, условия обслуживания и, наконец, выбрали себе УК «Уютный дом». И лишь 1августа 2015-го мне удалось сбрить свою бороду. И вот уже скоро два года как мы ушли под другое «крылышко», и пока нет причин для серьезных жалоб. Банальный пример, у прежней компании мы долгое время просили убрать запах, идущий по всему подъезду из мусоропровода. Просто резинки там уже в труху превратились. Но за столько лет они так и не смогли их поменять. А стоило прийти новым, как они на нашу просьбу ответили просто: «А чего с этими резинками мучаться? Мы вам сейчас приемные клапана поменяем». Признаться честно, думал, что врут. Оказалось, нет – действительно купили новые клапана и тут же их установили. Для этого им пришлось даже стену разбирать, но они затем ее восстановили, закрасили. И теперь даже ребенок может спокойно люк открыть без боязни нанести себе травму. К плюсам еще могу отнести то, что диспетчерская у них работает круглосуточно.
- А что вы могли бы посоветовать тем, кому не так повезло с управляющими компаниями?
- Прежде всего, научиться считать деньги. И никому не верить на слово, потому что красивые обещания раздавать сегодня научились все, а надо искать тех, кто умеет еще и работать.
Владимир ГЛИНСКИЙ.