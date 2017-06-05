Кандидаты на снос

Бригада МБУ по благоустройству приступила к работам по спиливанию аварийных и перестойных деревьев.
- Работы по сносу и кронированию ведутся по плану, который формируется исходя из заявок жителей, - говорит главный специалист отдела коммунального хозяйства и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации района Рамиль Абдрашитов. - В основном старые деревья находятся в Нижегородке и Затоне. После получения информации формируется комиссия, которая на месте осматривает их и выносит приговор: сносить, кронировать или обрезать ветки. Гнилое или сухое - спиливают, перестойное, (возрастом более 30-40 лет) кронируют до высоты шесть-десять метров.
В районе одна бригада, которая занимается спиливанием сухих и гнилых деревьев. Из-за погоды процесс идет медленно. В настоящее время работа ведется на территории Центра образования №10, там внимания специалистов требует большое количество деревьев. Как закончат здесь - лесорубы отправятся к сухой березе на перекрестке улиц Гафури-Пушкина - там комиссия заактировала: белоствольная отжила свое. Дали «добро» на спиливание. Потом бригада перейдет в Затон, на улицу Ахметова.
Деревья спиливают круглый год, осенью и весной - занимаются кронированием, а летом частичной обрезкой. Ежегодно спиливается около 200-250, кронируется больше 250. Во время месячников по благоустройству на место спиленных высаживаются молодые деревья.
- Планомерность позволила избежать трагических случаев после отголосков московского урагана, ведь сильный ветер был и в Уфе, - говорит Рамиль
Абдурашитов.
Розалия ВАЛЕЕВА.
Корзинка
Уважаемые жители!
Если вы заметили дерево, которое, по вашему мнению, представляет угрозу здоровью и жизни окружающих, просим сообщить в отдел коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района по телефону: 229-04-30 или в Управление гражданской защиты – 272-03-12.