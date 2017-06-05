Черешня под «соусом»

На улицах города нередко можно увидеть продавцов фруктов и овощей – они ведут несанкционированную (незаконную) торговлю практически с земли, расположившись за нехитрым прилавком, сооруженным из картонных коробок и ящиков, а порой и прямо с багажника машины. Их не смущает тот факт, что рядом оживленная магистраль, где постоянный автомобильный поток - пыль, выхлопные газы оседают на продукты, проникают в них.
Такие торговые точки есть во многих местах города. Мы совместно с администрацией Кировского района и представителями Центра общественной безопасности побывали в микрорайоне Зеленая Роща.
Здесь продажу овощей и фруктов на остановке «Юридический институт» вели сразу в шести местах. Набор стандартный: помидоры, огурцы, черешня, яблоки, груши - все «родом» с затонского оптового рынка, цены на них практически не ниже магазинных. Помидоры ташкентские – 110 рублей за кг, картофель свежего урожая - 70, огурцы – 70, черешня – 250. Но ни у кого из продавцов не было разрешения на торговлю, большинство не показали санитарную книжку, более того, один из них (как выяснилось, представитель азиатской республики) и вовсе не знал русского языка. Правда, у него тут же нашлась помощница. «Мы сейчас все уберем. Выписывайте нам штраф, мы все заплатим», - быстро согласилась она с претензиями представителей администрации. Но заметим, торговая точка продолжала функционировать! Одной рукой она подписывала протокол, другой – взвешивала товар очередному покупателю.
- Вы не боитесь покупать здесь фрукты? – спросили мы у него.
- А что такого? Мне какая разница, у кого брать. Главное, мне удобно: вышел из автобуса, купил, - пожал он плечами.
По соседству – такая же точка с тем же набором продуктов.
- Я здесь временно, меня хозяин попросил постоять, - слышим стандартный ответ таких торговцев. - Я сейчас хозяину позвоню, он приедет все уберет, - говорит расторопная продавщица. Она торопливо набирает номер телефона и демонстративно дает послушать нам – увы, он не отвечает.
Нужно сказать, «хозяев» таких точек никогда нет на месте, да и на связь они не выходят. Реальную же картину того, что здесь происходит, обрисовала пенсионерка тетя Галя, много лет торгующая тут лучком и редисочкой, якобы со своего огорода ( реально же, ее деятельность тоже весьма сомнительного характера – перед ней несколько килограмм упаковок с редиской и зеленью). «Это все приезжие, мигранты-азиаты, они осели у нас, семьи завели и ведут свой «бизнес». Хозяйничают, гоняют нас, да и на своих продавцов покрикивают, те «отдуваются» перед полицией, а они прячутся да издали наблюдают. Такой беспредел, что уже нет сил терпеть. К магазину (прямо за остановкой расположен «Байрам») грузовые машины с товаром подъехать не могут, все их лавками заставлено». Нужно сказать, стихийный рынок уже перешел границы торговли только овощами и фруктами, здесь также расположились продавцы сумок, тапочек, футболок. Возле торговых мест грязно, вокруг них окурки, коробки, мешки – антисанитария.
И все-таки одного ответственного за происходящее мы встретили. Предприниматель (представился Стасом) заявил:
– Да, я вышел на улицу, хотя арендую помещение в магазине. Но кто придет покупать у меня, когда на улице предлагают такие же овощи? Я теряю в деньгах, а ведь в отличие от незаконных торговцев плачу налоги. Пытался с ними поговорить, но это бесполезно.
Позиция предпринимателя понятна, однако это не дает ему права также нарушать закон.
- Мы регулярно проводим такие рейды, но, к сожалению, побороть эту напасть непросто, - говорит ведущий специалист отдела координации торговли и бытового обслуживания населения администрации района Тимур Батыров. - И все-таки эффект от рейдов есть. Благодаря им такие же незаконные торговые точки на улице Рабкоров, 20 свернули свою деятельность.
- Нарушителей порядка наказываем рублем. Выписываем штрафы в размере от 500 до 1 500 рублей. К сожалению, это единственная мера воздействия на нерадивых дельцов, - говорит инспектор Центра общественной безопасности Азат Арсланов.
Корзина
По результатам проведенного профилактического рейда в отношении пяти граждан составлены административные протоколы за правонарушение, предусмотренное статьей Кодекса РБ об административных правонарушениях «Осуществление, организация уличной торговли или оказания бытовых услуг в неустановленных местах». Материалы направлены на рассмотрение в административную комиссию района.
Лилия ЗИМИНА
Фото Валерия ШАХОВА.