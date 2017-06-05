«Пятно» на карте города

В районе продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. Всего на интерактивную экологическую карту поступило 18 заявок, одиннадцать из них уже исполнены – специалисты муниципального учреждения по благоустройству убрали на данных участках весь мусор.
С учетом актуальности проблемы, в городе создан специальный интерактивный ресурс. Суть проекта в том, что любой пользователь может отметить несанкционированную свалку на карте, размещенной на официальном сайте администрации Уфы www.ufacity.info/ecology, приложить фото и видео, сообщить о том, кто устраивает свалки, фотографии машин, вываливающих мусор в неположенном месте. В рамках проекта можно оставить заявку на проведение любой экологической акции: уборку или озеленение территории. Общественные организации, жители могут предложить место проведения акции, выбрать время, а районные и городские службы помогут в ее проведении, предоставят инвентарь, вывезут мусор.
В районе основные работы по уборке сейчас идут в отдаленных территориях – в Федоровке, Елкибаево, Самохваловке, Максимовке. Бытовой и строительный мусор, оставленный жителями вдоль дорог и в лесном массиве, загрязняет почву, распространяет неприятный запах и, главное, буквально притягивает к себе новые отходы.
- Мы призываем жителей поселков и деревень пользоваться контейнерными площадками и не складировать мусор в неположенном месте. Свалки образуются только потому, что кто-то поленился дойти до урны, посчитав, что убрать за ним должен кто-то другой. Уважаемые калининцы, берегите природу и сохраняйте чистоту! – говорит начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации района Айдар Сайфуллин.
КОРЗИНКА
Если в вашем дворе требуется установить контейнерную площадку - вы вправе обратиться в свою управляющую компанию. Если бак для мусора необходим в садовом товариществе или гаражном кооперативе, то его председатели могут обратиться как в частные компании, так и напрямую в муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» г.Уфы по телефону +7 (347) 223 43 94 или через форму обратной связи на официальном сайте предприятия. Там же на сайте указаны тарифы и документы, необходимые для заключения соответствующих договоров на вывоз мусора.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ.