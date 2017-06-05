Увидеть глаза ребенка

- Семья сегодня - главная ценность для наших граждан. Так считают 95 процентов опрошенных, - заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов, открывая I Республиканский родительский форум, созванный в День защиты детей. - Президент России Владимир Путин объявил период с 2018 по 2027 годы Десятилетием детства. Задан главный ориентир работы всех органов власти на ближайшие годы. И я считаю, что в условиях рыночной экономики семью и детство действительно нужно защищать.
Молодые люди сегодня позже вступают в брак, возраст рождения первого ребенка даже в нашей республике приблизился к 28 годам. Снижается количество детей в семье - главным образом, конечно, по экономическим причинам. 53 процента россиян считают, что в семье должно быть два ребенка, а на деле двумя обзавелись только 38 процентов. Рыночная экономика делает платным дополнительное образование, кружки и секции: например, занятия в детско-юношеских спортивных школах стоят сегодня 2-3 тысячи рублей в месяц. Таким образом сами выталкиваем детей в Интернет.
В 2017-м произошло снижение рождаемости - и по стране в целом, а также и в республике по сравнению с первым кварталом прошлого года оно составило уже 10 процентов. Нужно разбираться с причинами и парировать эти вызовы. У нас не до конца решен вопрос детских садов. За пять лет сумели обеспечить местами детей от трех до семи лет. А с года до трех? Здесь большие проблемы, и мамы на долгое время выбывают из активной жизни.
Многообразие проблем натолкнуло на мысль: нужно специализированное, условно говоря, министерство семьи: сегодня вопросы ее защиты разбросаны по разным ведомствам. И я не согласен, что это будет очередная бюрократическая структура. Его специалисты будут знать, что происходит в каждом населенном пункте и муниципалитете - это министерство, или госкомитет, или агентство покажут, что можно работать по-другому, не формально.
- Теперь необходимо разработать план действий на Десятилетие детства, специальную программу. И мне бы хотелось, чтобы эта программа была представлена на наше обсуждение, - заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. - Я мыслю ее основанной на трех принципах. Во-первых, защиту прав ребенка невозможно рассматривать отдельно от защиты прав семьи. Во-вторых, мы должны быть на шаг впереди, а не «бить по хвостам». И третье: за цифрами, отчетами и статистикой нужно всегда видеть глаза ребенка, а за каждым отдельным случаем - систему. Тогда получится минимизировать те недочеты, которые бывают, когда выстраиваются столь длительные стратегии.
Одно из главных направлений защиты детей - помощь сиротам и профилактика сиротства, и в этой области, как отметила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, в республике накоплен передовой опыт, и он будет проецироваться на всю страну.
- Если в 2010 году в республике лишали родительских прав ежегодно почти 1,5 тысячи человек, с тех пор произошло существенное сокращение - до 690 человек, хотя это тоже много. Детей, которые остались без пап и мам, стало на 35 процентов меньше, - подчеркнула сенатор.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.