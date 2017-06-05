Поезд нашей мечты

- Станция «Юность», следующая - «Приозерная», - разносится звонкий мальчишеский голос. В парке им. И. Якутова начала работу детская железная дорога, старейшая в стране: ведь открылась она еще в далеком 1953 году.
До начала эксплуатации сотрудниками проверен весь путь, а также полностью отремонтирован подвижной состав.
Здесь все как положено: шлагбаумы, парадно одетые проводники и машинист.
Одно время дорогу хотели закрыть, но ее отстоял бывший ректор Института путей сообщения Самарского филиала Николай Протасов. Ведь она задумывалась не только как аттракцион, но и возможность практики для юных железнодорожников. А школа существует и поныне, занятия в ней начинаются с октября. Многие ее выпускники теперь водят составы по Куйбышевской ветке Российской железной дороги.
Ринат Нафеев пришел сюда в 2013 году. Учебная программа ему давалась легко, он быстро освоил практические навыки, став одним из лучших. Была мечта – попасть на Всероссийский слет юных железнодорожников, который проходил в 2015-м в Казани. Но из-за того, что он был слишком мал, его не допустили. Зато на следующий год уже в Иркутске он соревновался с такими же, как и он, юными машинистами и занял 10 место. А пятым стал его коллега – Андрей Гриненко.
Интересно, что про железную дорогу Андрей узнал из Интернета и упросил родственников записать его в школу. Однако мальчика не взяли, сказав: «Подрасти». Прошел год, и снова Андрей пришел сюда.
- Первый день занятий, как и поездка в кабине машиниста, стали для меня самыми счастливыми, - признается он. - Мне понравились все специальности - и осмотрщик, и проводник, и дежурный по станции, и монтер путей.
В конце практики его приметил инструктор и пригласил обучаться на помощника машиниста. И вот прошел еще год занятий. Андрей все схватывал на лету, приходил домой и садился за компьютер – узнавать дополнительную информацию. Наградой за любознательность и упорство стало его участие в слете юных железнодорожников.
Сейчас он входит в четверку лучших детских парка.
- Такой атмосферы нет нигде!- говорит он. – Здесь вы найдете много нового и интересного для себя. А кроме того – железная дорога дисциплинирует.
Иван ЗАРОКОВ.
Поезд ведет Андрей Гриненко.
КОРЗИНКА
Детская железная дорога работает со среды по воскресенье. Длина узкоколейки составляет почти 2 километра и проходит по территории всего парка.