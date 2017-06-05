Личный счет Араповой

Социальный педагог Центра «Саторис» Ольга Арапова стала победителем городского конкурса «На страже детства» в номинации «Специалист психолого-педагогической службы».
В этой сфере она работает 12 лет: сначала в детском доме №9, а последние три года – в отделе профилактики отказов от новорожденных Центра «Саторис».
- Мы никогда не осуждаем женщин, оказавшихся в трудной ситуации, - говорит Ольга Евгеньевна. – Наша задача – помочь маме принять решение, а не читать ей нотации.
Свой первый случай она помнит до сих пор. Женщина, у которой уже был ребенок, решила отказаться от новорожденного, так как его отец ее бросил, а жилищные условия оставляли желать лучшего.
- В этой шоковой ситуации отказнице нужна поддержка, - рассказывает Арапова. – Мы связались с ее мамой и сестрой и нашли понимание. Сегодня тому ребенку три года, и его мама не представляет жизни без него.
Известно, что после родов многие женщины находятся в состоянии стресса, поэтому оценить адекватно последствия принятого решения не в состоянии. Отказницу стараются максимальноя3 сформировать привязанность привязать к ребенку: приучают кормить и пеленать его. Но если даже женщина выписалась, в течение некоторого времени у нее остается право на малыша, пока документы не подписаны юристом.
Бывают случаи, когда рождаются с тяжелой патологией и понятно, что это - не жилец.
- Здесь тоже важно уговорить женщину, внушить ей, что отказаться она всегда успеет, - объясняет Ольга. – Впоследствии у нее не возникает чувство вины из-за того, что она бросила тяжелобольного ребенка. Если, например, малыш рождается с синдромом Дауна, то мы привлекаем кризисного психолога.
Иногда женщины просто боятся сообщить родным о прибавлении, и тогда в разговор с родственниками вступают специалисты.
Вот еще один случай из практики Араповой.
… Молодая женщины 24 лет, у которой уже был шестилетний сын, отказывалась от новорожденной. Ребенок - от бывшего мужа, а у молодой мамы роман с другим мужчиной. Он-то и поставил «подруге» условие: если откажешься от ребенка – женюсь. Выручила бабушка малышки, она оформила на себя декретный отпуск.
- Очень много случаев, когда от детей отказываются студентки, приехавшие на учебу из районов, - продолжает Ольга Евгеньевна. - Девушки боятся осуждения. Традиции в провинции еще очень крепки. Но в большинстве случаев удается переломить ситуацию, и ребенок остается в кровной семье. Бывают и курьезы, когда женщина за три часа до родов узнает, что беременна. Она просто не желала осознавать, что ждет ребенка, гонит даже мысль об этом.
Но в некоторых ситуациях новорожденному будет лучше в приемной семье, тем более, что желающих усыновить малыша уже в роддоме очень много. Например, женщина рожает 11-го ребенка, а на предыдущих детей лишена родительских прав.
На личном счету Ольги Араповой 47 случаев отказа от новорожденных, в 36 случаях ей удалось найти общий язык с мамами, и дети остались в кровной семье.
Светлана ЯНОВА.