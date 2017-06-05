«Пластуны» к лету готовы

Вроде бы совсем недавно я стоял на торжественной линейке по поводу открытия в школе №97 двух кадетских казачьих классов. В едином строю стояли те же мальчишки и девчонки. Вот только сегодня по прошествии учебного года становится заметно, насколько же изменились их лица. Они стали как-то строже и собраннее.
Отзвенели последние звонки, но ребята считают, что им еще рано разбегаться по домам, чтобы окунуться в веселую анархию летних каникул. Сегодня они собрались на внутреннем плацу школы, чтобы открыть первую летнюю смену военно-спортивного лагеря «Пластун».
- Вы, конечно, знаете, кем были пластуны, - обращается к ним атаман городской организации «Казачья рада» Юрий Алексеев. – Они представляли казачий спецназ, в который отбирались самые подготовленные воины. Не все из вас станут офицерами, но уверен, что такие понятия, как мужество и доблесть, будут сопутствовать вам по всей жизни, и вы будете достойными наследниками боевой славы наших дедов и прадедов. Хотел бы зачитать приказ об очередном чинопроизводстве. Приказываю по итогам учебного года, за образцовое исполнение своих обязанностей и успехи в учебе присвоить специальные звания. Произвести в очередной казачий чин вице-сержант заместителей командира взвода Асгата Ягудина, Антона Бобрецова...
Ребята получают первые в своей жизни звания, и видно, как расправляются их плечи, на которые, может, впервые в жизни, складывается ответственность не только за себя, но и за вверенное тебе подразделение...
- Как прошел год? – задумались над моим вопросом кадеты Диана Исламова и Катя Новикова, когда я подошел к ним после построения. – Мы многому научились. Поняли, что такое дисциплина, научились вставать по будильнику. Поначалу долго привыкали к тому, что на урок по истории казачества надо было приходить в школу раньше, чем другие классы. Зато скучать нам было совсем некогда.
- А с какой песней вы сейчас пройдете строем?
- Есть такая казачья песня: «У солдата выходной».
- Так ведь она вроде общесолдатская?
- Мы ведь казаки? – хитро улыбаются девчонки. – Значит, и песня казачья.
На открытие летней смены лагеря «Пластун» пришло много гостей. Здесь и военный комиссар Октябрьского и Советского районов Сергей Сафонов, и начальник штаба местного отделения «Юнармии» Ильнур Габдрахманов, и, конечно, родители, которые с гордостью смотрят на своих неожиданно выросших детей. А первое мероприятие открывшегося лагеря «ГТО с чемпионом» проводил серебряный призер Олимпийских игр по бобслею Алексей Селиверстов, который обещал самому подготовленному «пластуну» подарить свою бейсболку.
И вот здесь меня ожидал не вполне приятный сюрприз. Ребята очень старались, повторяли за именитым спортсменом все движения. Но вот подход к первому же снаряду – турнику – для многих оказался неудачным. Почти никто из шестиклассников не смог подтянуться ни разу. Как-то на память сразу приходят собственные школьные годы. В нашем классе минимальной нормой в этом возрасте считалось семь подтягиваний, а более половины класса подтягивалось и по 12-15 раз.
- А что тут поделаешь, - сокрушенно разводит руками один из пап, провожая взглядом своего сына после неудачной попытки «победить» турник. – Вы же помните, в нашем детстве мы все ходили в спортивные секции, а домой нас было просто не загнать. Каждый мог сделать на турнике солнышко, офицерский выход и силовой. А теперь наши дети все больше времени проводят с гаджетами...
Но впереди у «пластунов» есть еще двадцать насыщенных дней, в течение которых они смогут подтянуть свою физическую форму до приемлемых кондиций. В плане мероприятий предусмотрены и уроки фехтования, и занятия по казацкой борьбе «бузе» и мастер-класс по владению шашкой и нагайкой. Не забыли организаторы и об учебе. Ребят научат оказывать первую медицинскую помощь, сидеть в седле, и даже обучат навыкам риторики.
- Как вы оцениваете результаты эксперимента? – спрашиваю директора школы Марата Гареева.
- Прекрасно! Могу дать эксперименту только наивысшую оценку. И открытие профильной смены стало логическим завершением его первого этапа. Нам удалось заинтересовать им и детей, и родителей, а самое главное - эксперимент понравился и педагогическому коллективу, потому что работа в кадетских классах проходит и интереснее, и плодотворнее.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.