Учимся ходить… по-скандинавски

- Разомнем шею, плечи и руки, сделаем несколько приседаний –полезнодля мышц перед интенсивными нагрузками, не филоним! – утренняя тренировка по скандинавской ходьбе в парке «Волна» с Надеждой Васильевой началась.
Данное направление физкультуры набирает среди уфимцевпопулярность. В каждом парке можно встретить ходоков с палками, напоминающими лыжные. На первый взглядничего сложного нет, однако, польза для организма огромная.
С наступлением весны и тропу среди березовых и хвойных рощ в парке «Волна» облюбовали жители разных возрастов. Это - клуб по скандинавской ходьбе «Твой ход» под руководством сертифицированного инструктора Надежды Васильевой.
- Кому нужны палки, подходите, примеряйтесь, и готовьтесь к старту, - командует Надежда Васильева. – Нас ждут четыре километра по тропинке. Дышим полной грудью!
…На спортсменах - удобная одежда, кроссовки. Ничего необычного для тренировки не требуется, кроме специальных палок. У меня свои – приобрела давно, ждали они своего часа. Надежда поправила мне их длину – верхний конец должен быть на высоте локтя, – только тогда можно эффективно выполнять технику.
После короткой разминки начинаем. Сначала пытаюсь сконцентрироваться на положении палок (правая рука вперед-левая нога назад). Путаюсь. Мои страдания замечает тренер и подходит ко мне.
- Не расстраивайтесь, руки займут нужное положение по интуиции, - говорит Надежда. – Этот вид спорта доступен всем. Бег, например, противопоказан для людей с больными суставами. А скандинавская ходьба снимает значительную часть нагрузки с колен – благодаря палкам появляется четыре точки опоры.Есть еще один бонус: при регулярных занятиях можно снизить вес, ведь расход калорий больше, чем при обычной прогулке.
Марина Петровна - «ходок» со стажем. Начала заниматься сама, подтянула подруг-пенсионерок и даже свою дочь, которая теперь с удовольствием составляет матери компанию на вечерних прогулках.
- Обсуждать сезонные посадки и другие новости гораздо приятнее на свежем воздухе, - говорит она. – Наша скамеечная «тусовка» полностью «встала» на палки, теперь никого у подъезда не найдешь.
- Притакой ходьбе в движении участвуют до 90% мышц, что не требует большой нагрузки на организм, - подключается к разговору Надежда Васильева. - Вы занимаетесь в собственном темпе, который является уникальным преимуществом для пожилых людей.
Приобщиться к тренировкам в парке могут все желающие. Любители скандинавской ходьбы собираются каждый вторник и четверг в 10.00.