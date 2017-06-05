У нас уютно и просторно…

Так говорят жители дома №26 по улице Рабкоров. Обслуживает их управляющая компания «Белоречье».
И, действительно, здесь есть место и для детского городка, где весело поют качели, а в песочнице резвятся малыши, и для спортивной площадки, расширена проезжая часть, а деревья уже достигают шестых этажей.
- Мы довольны благоустройством, - говорит местная жительница Виктория, - вниманием не обделены. Вокруг - чистота, зелень, удобные парковочные «карманы», что радует автолюбителей. Когда-то мы даже растили розы, жаль, что в прошлом. У нас обычный многоквартирный дом, не все друг друга знают, но есть правило: обязательно выходим на субботник убираться. И в такой день общаемся, знакомимся с новыми соседями, обсуждаем проблемы.
- Обслуживаем 53 многоквартирных дома, благоустройством которых занимаемся постоянно. Дворы – вполне ухожены, в 14 - установлены детские городки, - рассказывает директор ООО «Белоречье» Газизьян Ахмедьянов. - В этом году во время месячника санитарной очистки привели все в порядок, обновили контейнерные площадки, провели посадку газонной травы. На улице Рабкоров, №№26, 22, проезжей части улиц Авроры, №№ 7, 7/1, 7/2 – проведен ямочный ремонт. До этого же ситуация там была не ахти, асфальт был разбит, так что машинам не проехать, приходилось латать дыры щебенкой, битым кирпичом.
В этом году по федеральной программе капитально отремонтируют дворы на Мубарякова, 7/1, 9/1, 9, 11, 11/1 11/2, 11/3. Здесь будет обновлено асфальтовое покрытие, установлены детские площадки, расширены проезды и парковочные места. В доме на улице Авроры, 7 заменят лифт. В остальных дворах будет проведен текущий ремонт. Займемся озеленением - высадим ели.
Главная же проблема, как отмечает Газизьян Галиянович, должники по коммунальным услугам. Воздействовать на них приходится разными средствами, в том числе и ограничением предоставляемых услуг. За последнее время таким образом удалось погасить примерно треть долга.
Суммы исчисляются десятками миллионов, а ведь если бы они приходили вовремя, в плане благоустройства удалось бы сделать еще больше. С этим трудно не согласиться.
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В рамках реализации Республиканского проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на инициативах граждан, запланирован ремонт дворовых территорий по адресам: ул. Бехтерева, 12, Достоевского, 156, 158, 160, Менделеева, 112, 112/2, Строителей, 1а, 1б, Сочинская, 10/1, Авроры, 7/4, Ст. Кувыкина, 17/1, Энгельса, 24, Новомостовая, 25, Кирова, 40, 40/1, Худайбердина, 17, Цюрупы, 80, Театральная, 5, 5/1, Коммунистическая 85, 87, 105, Чернышевского, 122, 122/1.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.