Понять и помочь

- Мне 32 года, мама двоих детей, работаю. Так получилось, что муж из семьи ушел, теперь не общаемся. Получаю немного едва сводим концы с концами. Боюсь, что в один момент могут просто отнять детей, как у неимущей, - жаловалась позвонившая в редакцию демчанка Юлиана Ступина, - подскажите, что делать?
За ответом мы обратились в отдел опеки, попечительства и взаимодействия с медицинскими учреждениями администрации района. В беседе его руководитель Людмила Хатмуллина не только дала ответ, но и рассказала о многом другом.
- Помогаем и многодетным, и малообеспеченным семьям. Для этого нужно только обратиться к нам. А перед этим взять справку с подтверждением статуса малоимущей в центре соцподдержки по адресу: улица Правды, дом № 25. Еще мы сотрудничаем с комплексным центром социального обслуживания населения района «Ярдам», (улица Мусорского, дом № 19-А). Там можно получить помощь юриста и психолога, или найти нужную одежду, вещи на свободной ярмарке. В отдельных случаях даже временно устраиваем ребенка в приют.
- Вот этого люди и боятся…
- У нас нет цели оставить детей сиротами при живых родителях. Наоборот, мы стараемся помочь социализироваться, преодолеть имеющиеся проблемы. Это касается даже неблагополучных семей, где родители пьют и не работают.
- Как быть, если ребенок остался без их попечения?
- Выявление таких случаев – это наша основная задача. С 2013 года в Уфе внедрен пилотный проект. Его суть - объединение органов и учреждений, ведущих работу с семьями, в единую систему. Так, есть определенный алгоритм действий при выявлении случаев жесткого обращения с ребенком. Естественно, находимся в контакте с полицией, центром общественной безопасности, комиссией по делам несовершеннолетних. Также есть связь со школами. С такими детьми работают кураторы, психологи и другие специалисты. Например, они могут помочь родителям в трудоустройстве, оформлении документов. Это делается для того, чтобы сохранить ребенка в семье.
- Часто ли имеете дело с «отказниками»?
- Один-два раза в год в нашем роддоме женщины оставляют ребенка. Почему? Чаще всего из-за материальных трудностей. Муж ушел, содержать чадо не на что… Или это студентки, приехавшие из провинции, которых никто не поддерживает. Здесь за дело берутся специалисты городской службы профилактики отказов от новорожденных и центра психолого-педагогического сопровождения «Семья». Некоммерческий фонд «Наши дети» тоже не остается в стороне. Помогает всем необходимым: памперсами, колясками, детскими кроватками и так далее.
- Иногда не нужны становятся родители…
- К сожалению, это очень актуальная проблема. На склоне лет люди остаются одни – без внимания и заботы. Ситуации бывают разные, не всегда дело в эгоизме родственников. Порой нам звонят даже из других городов. Недавний пример: у женщины пожилой отец, дети приезжают редко. Ходить по магазинам и аптекам ему уже тяжело. Но сотрудники того же центра «Ярдам» помогают одиноким пенсионерам. Приносят продукты, лекарства, сопровождают в поликлинику, убираются в квартире.
- Может ли быть назначен опекуном внук. Как оформить опеку над дедом?
- Для начала нужно обратиться в районный суд для признания гражданина недееспособным. К иску прикладываются документы, удостоверяющие личность и копии врачебного заключения о заболевании, квитанции об уплате госпошлины, и так далее. Затем, когда будет получено решение - обратиться в наш отдел для установления опеки.
Беседовал Иван БЕГМА.
Корзинка:
Очень часто задаваемый вопрос: планируется ли в круглосуточном стационаре демской больницы открытие детского отделения?
- Наши дети получают стационарное лечение в РДКБ, никаких проблем здесь нет. Тем не менее, есть проект строительства типовой поликлиники под эти цели на территории больницы № 3.