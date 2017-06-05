Понять и помочь

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию, сложившуюся вокруг Государства Катар. Как сообщила пресс-служба ...

Полиция назвала имена двух исполнителей теракта в Лондоне

Скотленд-Ярд назвал имена двух из трех исполнителей теракта 3 июня — это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Оба террориста проживали в районе Баркинг на востоке Лондона. Батт — ...