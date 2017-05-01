Формула сотрудничества

Основной темой IV Гражданского форума Башкортостана стало взаимодействие органов власти и институтов гражданского общества. Почему же представители Государственной Думы РФ и восьми регионов страны приехали изучать этот опыт именно к нам?
- В вашем регионе благодаря многонациональности, внутренней культуре основных религиозных конфессий и умелой политике руководства найдена уникальная формула, которая позволяет им сотрудничать друг с другом и с государством, объединить активность общества и направить ее на решение острых социальных вопросов, - объяснил свой выбор председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
- Власть в последнее время начала настоящий разворот в сторону некоммерческих организаций, - заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов. -Это примета времени: власть поняла, что без общества движение вперед невозможно. И теперь действительно значимое количество НКО не только выполняет свои задачи, но и берет на себя некоторые функции власти, которые та передает им с большим энтузиазмом. Не может власть охватить все многообразие жизни - а через НКО мы можем достичь самых сложных, самых болезненных точек. Я не говорю, что все 5000 зарегистрированных организаций очень активны, но у нас есть 500-700, которые надежно работают, и их количество растет.
Социально ориентированные НКО, которым переданы обязанности, ранее исполнявшиеся бюджетными организациями, получают госфинансирование, и немаленькое: в прошлом году им было выделено более 450 млн рублей, около 500 НКО предоставлены объекты недвижимости на льготных условиях. Впрочем, наши НКО молодцы не ждут помощи от государства, а активно продвигают собственные проекты в республике, подают заявки на федеральные конкурсы, выигрывают гранты. Так, в прошлом году привлечено более 62 млн рублей на 31 социальный проект.
- Рост влияния НКО неизбежен, и эти вопросы всегда будут в повестке работы депутатов различных уровней, - отметил председатель Государственного Собрания - Курултая РБ Константин Толкачев. - Поэтому, чтобы всегда быть в теме, Госсобрание активно привлекает к законотворческой деятельности представителей общественности, научного сообщества, специалистов-практиков.
Социально ориентированные НКО способны изменить эту сферу, привнести в нее новые подходы. Сегодня в республике в составе госпрограммы соцзащиты населения реализуется подпрограмма «Эффективная государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», она предусматривает различные формы поддержки - в том числе финансовую, имущественную, при подготовке специалистов и так далее. Финансовая помощь идет как из федерального, так и из республиканского бюджетов. И если в прошлом году на эти цели было выделено 480 миллионов рублей, то в текущем сумма еще выше.
Екатерина КЛИМОВИЧ.