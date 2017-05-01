…А там посмотрим

Для выпускников общеобразовательных школ прозвенел последний звонок. На торжественных линейках прозвучало много поздравлений и пожеланий доброго пути в адрес учащихся, слов благодарности учителям и родителям.
И вот в руках пока еще беззаботного первоклассника колокольчик дает старт новой жизни. Прощай, школа! Споры по поводу и без, походы, соревнования, конференции, диспуты… они вмиг стали взрослыми, и спрос теперь с них другой. Кто-то отправится в институт, кто-то – в армию. Впереди много дорог. А какую выбрать – каждый решает сам. Но прежде чем вступить во взрослую жизнь, им предстоит серьезное испытание - Единый государственный экзамен.
Школа №117 прощается со своим юбилейным, пятидесятым, выпуском. В этот день поздравить 11-классников пришли представители районной администрации и депутатского корпуса, выпускник 1973 года ныне известный предприниматель Сергей Веремеенко.
Глава администрации Советского района Урал Кильсенбаев поздравил ребят с главной на этот момент вехой в их жизни:
- Вы получили образование в прекрасной школе, которая на хорошем счету. Выпускники стабильно поступают в самые перспективные вузы не только Уфы, но и Москвы, Санкт–Петербурга. Уверен, что вы продолжите эту традицию.
Сергей Веремеенко присоединился к поздравлениям, высказав слова благодарности руководству школы, поделился воспоминаниями сорокалетней давности:
- Сегодня вернулся туда, где провел лучшие годы. Мы учились в три смены, ребят было значительно больше. Прекрасные учителя привили намупорство и трудолюбие, дали отличные знания. Не забывайте их, приходите сюда, чтобы набираться сил и двигаться дальше.
Пожелали быть в этот радостный день со своими детьми и родители. У сестер Даши и КатиЯрмилко пришли не только мама и отец, но и бабушка с годовалым Марком.
- Нас много – четверо, помимо братика еще сестренка-первоклассница! – улыбаются девочки. – Главный у нас папа, он много с нами занимался. А наши преподаватели – самые лучшие. Мы благодарны ГульнурФаритовне, которая вела нас пять лет и нынешнему классному руководителю Светлане Миргазимовне, физику Сергею Борисовичу.Конечно же, отдельно – огромная признательность директору Нине Николаевне, которая всегда проявляла к нам терпение. Мы всегда чувствовали ее незримую поддержку.
- Девочки собираются поступать в МГИМО. – Конечно, планка высокая, но они целеустремлены, честолюбивы, у них получится, - заверила классный руководитель. – Ребята попали ко мне в 9 классе уже сформировавшимся дружным коллективом. Всегда чувствовала поддержку и от родителей. Много лидеров и заводил - Даша Гиниятуллина, Оксана Троценко,АлияАлимбекова.
Ирина ШИПУНОВА.