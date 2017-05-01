Звезда победителя

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Президент Франции обвинил RT и Sputnik в «лживой пропаганде» Тут Макрон впервые показал характер. Отвечая на вопрос российских коллег о проблемах с допуском к пресс-конференциям своего предвыборного штаба, Макрон жестко отвечал: у СМИ не было никаких проблем, ...

Паводок на Ставрополье: эвакуация шести населенных пунктов отложена Решение об эвакуации населенных пунктов Зеленокумск, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное в Советском и Буденновском районах Ставропольского края из-за опасности подъема воды и ...