Звезда победителя

В новом формате прошла торжественная церемония награждения лидеров районного конкурса «Лучший предприниматель». Как известно, Ленинский является дислокацией множества крупнейших предприятий, поэтому в тот день собрался цвет бизнес-сообщества города.
- Есть крылатая фраза: «Вы, главное, нам не мешайте работать». Мы меняем подход для того, чтобы действовать совместно, минимизировать бюрократические барьеры и идти к одной цели, - подчеркнул глава администрации района Дмитрий Масютин.
О достижениях компаний можно было узнать по развернувшейся в фойе Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова выставке, где также были представлены выпускаемые изделия субъектов малого и среднего предпринимательства.
- За последние полгода можно видеть динамику нашего развития, связанную с увеличением количества рабочих мест и ростом выпуска импортозамещающей продукции, - сказал генеральный директор НПП «Полигон» Тагир Якубов.
Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель министра экономического развития РБ Лилия Мазитова, депутаты Госсобрания – Курултая РБ и городского Совета, также первый вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата РБ» Булат Асадуллин.
Награждение прошло в 13 номинациях, победители получили заслуженные награды в виде золотой статуэтки звезды. Конкурс оценил предпринимательский талант и вклад бизнесменов в развитие своей отрасли, экономики в целом.
- Мы всегда активно принимали участие в социальной жизни района. В частности, взяли шефство над инвалидами, встречаемся с ветеранами, чтобы обсудить их проблемы, - поделился гендиректор «Совместного предприятия «Витценманн - Руссия» Илья Кулаков. - В этом плане важна модерация с администрацией района для того, чтобы шла точечная помощь горожанам.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.