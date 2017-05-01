На прогулку идут малыши

Детский сад №22, расположенный на улице Карла Маркса, каждый день встречает около 300 своих маленьких обитателей: здесь они находятся под постоянным вниманием воспитателей, играют, занимаются, гуляют. Замечательный подарок им сделала Группа компаний «Потенциал», проведя капитальный ремонт летней веранды. Также малыши получат детскую спортивную площадку
- Работы по ремонту проводятся в рамках Всероссийского благотворительного «Марафона добра», организованного Национальным кровельным союзом, - говорит заслуженный строитель РБ, технический директор фирмы Игорь Красноперов. -. Делаем все на высокопрофессиональном уровне с использованием новых технологий и современного оборудования. Первоначально провели демонтаж, потом установили несущий каркас, постелили кровлю веранды (40 кв. м). Прочная и долговечная стальная кровля с полимерным покрытием производства международного концерна SSAB подарена детскому саду компанией «Руукки Рус». Общая стоимость работ - порядка 200 тысяч рублей.
Мы работали на таких объектах, как Дом детского творчества имени Комарова, кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, Дом-музей С. Т. Аксакова, Институт глазных болезней.
- Мы очень рады такой помощи, - говорит заведующая детским садом Татьяна Курсакова. - Нашему садику много лет, его хорошо знают многие уфимцы и ценят наших прекрасных педагогов, таких как Флюза Калимуллина и Нина Долгих, работающих не один десяток лет. Детям в наших стенах комфортно, с ними проводятся интересные, развивающие занятия, игры, многое делается, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Есть свой бассейн, малыши занимаются в кружках, изучают английский язык, играют в шахматы, а также рисуют, поют, танцуют. Наши воспитанники – постоянные участники районных и республиканских спартакиад, городских фестивалей, хорошо проявили себя в городском конкурсе «Маленькие звездочки». Свое обновление мы продолжим: по плану у нас капитальный ремонт канализационных сетей. А строителей, сделавших нам такой замечательный подарок, обязательно пригласим в гости.
Детский садик выпустил- 76 воспитанников, им предстоит стать первоклассниками, а мы будем встречать новых ребят.
Лилия ЗИМИНА
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.