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Вальс белых бантов

Автор: admin от Вчера, 21:30
Вальс белых бантовГлавным событием минувших выходных стал масштабный флешмоб- Весенний бал. В этом году он собрал более пяти тысяч участников – выпускников столичных школ, их родителей и учителей.
С самого утра центральные улицы были перекрыты и уже к полудню запестрели белыми бантами и красными лентами. В ожидании главного действа будущие абитуриенты не скучали – для них работали семь интерактивных площадок.А самым посещаемым местомстала «Аллея выпускников». Стенды растянулись вдоль всего Театрального сквера, и каждый непременно хотел найти себя и сделать фото на память.
Дарья и Анна - ученицы 11 «А» класса гимназии № 105. Первая будет подавать документы в БГУ на факультет журналистики. Анна же собирается ехать учиться в Москву основам бизнеса и управления.
- У нас физико-математический класс, и большая часть ребят планирует поступать на технические специальности, - говорит ихклассный руководитель, учитель истории и обществознания Роза Халимова. – Но какую бы профессию они в итоге ни выбрали, я верю, что у них все получится. За тридцать лет работы в школе выпустила не одно поколение учеников, и с каждым разом расставаться с детьми все труднее.
Но вот зазвучали фанфары, и бал открылся торжественным шествием – полонезом. Стройные ряды девушек и юношей прошли по улице Пушкина, чтобы закружиться в прощальном вальсе на Советской площади.В этом году бал провели на неделю раньше школьных последних звонков, но нарушать традицию не стали, и рослый выпускник пронес по площади первоклассницу с колокольчиком…
А в финале в небо взлетели тысячи воздушных шаров – как символы уходящего детства и новой, взрослой жизни. Вчерашние школьники еще долго не хотели расставаться - фотографировались на память и гуляли в городских парках. А уже на следующий день сели штудировать учебники, впереди - экзамены. 29 мая стартует ЕГЭ: первые испытания по географии и информатике.

Екатерина МАРКОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
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Категория: Вторник

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