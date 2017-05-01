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Убрать опасного соседа

Автор: admin от Вчера, 21:29
Убрать опасного соседаОдин из самых больших оврагов столицы – Собиновский - решено засыпать. Решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района из-за нарастающей угрозы жилым домам по улице Чекалина, связанной с оползневыми процессами.
До начала работ площадка была подготовлена. Строительные компании и организации возят грунт круглосуточно. На сегодняшний день в овраг сделано около 100 рейсов. На месте постоянно дежурит гусеничный бульдозер ДТ МБУ УСБ Советского района.
Жители соседствующего с ними огромного котлована безусловно поддерживают такое решение. Его долгое время использовали в качестве места складирования снега.
- В результате химического анализа было установлено, что в пробах стоков из Собиновского оврага повышенное содержание сульфатов, аммония, нитратов, фосфатов. При таянии снега, загрязняющие вещества попадают в Белую. Кроме того, талые воды затопляют приусадебные участки жителей частных домов, расположенные ниже оврага, - пояснил начальник отдела государственного контроля Уфимского территориального управления

Василий Вахмянин.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.
Фото предоставлено информотделом.
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Категория: Вторник

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