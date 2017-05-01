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Новая жизнь Горького

Автор: admin от Вчера, 21:27
Новая жизнь ГорькогоЗдесь проходит граница промышленной зоны, расположены Центр творческого развития «Салют», поликлиника больницы №10 и одна из старейших городских бань. На четной стороне – военный комиссариат Орджоникидзевского и Калининского районов.
До недавнего времени улица Максима Горького изобиловала ямами и колдобинами. Сегодня здесь проведен капитальный ремонт. Установлены новые бордюры, положен асфальт.
- Вожу ребенка на занятия по вокалу, - рассказывает Татьяна Ибрагимова, - но проехать здесь было сложно, приходилось порой оставлять машину во дворах. Теперь совсем другое дело. Улица получила новую жизнь.
- Наконец-то капитально все сделали, - порадовалась пенсионерка Галия Мухаметшина, - живу здесь с рождения, болею душой за нашу Черниковку. Рада, что начали дороги капитально ремонтировать. Тендер на благоустройство Горького выиграла ООО «Комстрой».
- Было положено три с половиной тонны асфальта, - сообщила заместитель директора Флюра Вдовина. – Работы проведены в срок.

Светлана ЯНОВА.
Фото информационно-аналитического отдела.
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Категория: Вторник

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