Новая жизнь Горького

Здесь проходит граница промышленной зоны, расположены Центр творческого развития «Салют», поликлиника больницы №10 и одна из старейших городских бань. На четной стороне – военный комиссариат Орджоникидзевского и Калининского районов.
До недавнего времени улица Максима Горького изобиловала ямами и колдобинами. Сегодня здесь проведен капитальный ремонт. Установлены новые бордюры, положен асфальт.
- Вожу ребенка на занятия по вокалу, - рассказывает Татьяна Ибрагимова, - но проехать здесь было сложно, приходилось порой оставлять машину во дворах. Теперь совсем другое дело. Улица получила новую жизнь.
- Наконец-то капитально все сделали, - порадовалась пенсионерка Галия Мухаметшина, - живу здесь с рождения, болею душой за нашу Черниковку. Рада, что начали дороги капитально ремонтировать. Тендер на благоустройство Горького выиграла ООО «Комстрой».
- Было положено три с половиной тонны асфальта, - сообщила заместитель директора Флюра Вдовина. – Работы проведены в срок.
Светлана ЯНОВА.
Фото информационно-аналитического отдела.