Есть такое азартное хобби…

На спортивных площадках в парке «Кашкадан» кипели нешуточные страсти. В течение двух дней здесь шел турнир по мини-футболу среди 16 команд, представлявших различные предприятия и организации района.
Первыми на стадии плей-офф сразились районная администрация и фанерный комбинат. Вначале игра складывалась в пользу молодых сотрудников комбината, однако ко второму тайму подоспели свежие силы из отдела торговли и услуг администрации. В итоге удалось переломить ход встречи и свести ее к ничьей.
- Начали готовиться к соревнованиям месяца два назад, каждый четверг после работы проводили тренировки, хоть и, к сожалению, не все всегда успевали, - рассказывает специалист отдела торговли Роберт Зайнетдинов. – Мне проще: раньше профессионально занимался греко-римской борьбой, и после всех тренировок у нас всегда шел футбол. Сейчас это мое хобби.
Соревнования проходили в рамках спартакиады «Спорт и здоровье».
- В турнире участвовали также команды приборостроительного производственного объединения, Уфимского многопрофильного профессионального колледжа, БашРТС, городской клинической больницы № 21, 43-я поликлиника и другие, - отметил главный судья соревнований Сергей Бикрев.
А в финале борьба развернулась между четырьмя командами: «Газпром межрегионгаз Уфа» с «Башкирской электросетевой командой» и «Кадастровая палата», сыграла против сети спортивных магазинов «Чемпион».
- Около десяти лет назад на предприятии появилась инициативная группа, которой был интересен спорт. Затем нам захотелось поучаствовать в соревнованиях, и пошло-поехало… Сейчас в организации около 60 кубков стоит, - рассказывает сотрудник отдела инфраструктуры пространственных данных Кадастровой палаты Алик Сафиуллин.
И на этот раз игроки не ушли с пустыми руками, заняв почетное третье место. Отдельное признание получила их группа поддержки в лице яркой и эмоциональной Алии.
На втором месте оказалась команда «Электросетей», которая в яростной борьбе все-таки уступила «Газпрому».
Несмотря на любительский статус соревнований, все участники были серьезно настроены на победу, от чего игра выдалась действительно азартной и эмоциональной.
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото автора.