Ночь среди картин и… музыки

…Вечер спустился на город, но ожидаемая тишина не настала. Во дворе по Советской, 14 слышались звуки гармони и голоса, башкирские и татарские песни. Праздничное настроение задавал директор Национального музея РБ Гали Валиуллин.
- Сегодня у нас Ночь музеев. И она посвящена трем темам - русской революции, Году экологии и «фолькджему», мы готовимся в 2020 году принять участие во Всемирной фольклориаде, - рассказывает Гали Файзрахманович. - Хотим, чтобы сегодня наши посетители соприкоснулись с сокровищами, которые хранятся в музее, и почувствовали себя частицей истории. К тому же у нас проходят и новые экспозиции – «Монеты зарубежных государств» и выставка токарных изделий.
В этот день у всех участников акции появилась возможность увидеть много интересного и самим поучаствовать в различных мастер-классах. К примеру, по изготовлению курая. Секретами своего мастерства поделился сотрудник музея Ильдар Шарипов. Вот он берет в руки одну из заготовок…
- Самое главное – аккуратность, - напоминает он, - чтобы на основании не появились трещинки от неосторожного движения.
И вот мы видим, как через несколько минут в руках мастера уже готовый инструмент, на котором можно играть.
Многих заинтересовало изготовление лука и стрел, и они брали уроки у специалистов по древнему оружию.
Тут же можно было посмотреть убранство юрты, большинство экспонатов - оригинальные.
Порадовал пришедших концерт этногруппы «Йатаган», которая сыграла как квартетом, так и с участием певца Иделя Аралбаева. Выступил и хор ветеранов а также студенты Института искусств. В одном из залов расположились с планшетами для рисования юные художники – ученики художественной школы №2. Час времени – и на листе бумаги уже появился эскиз башкирского женского наряда.
Посетители всех возрастов – родители с детьми, пенсионеры, студенты заполнили выставочные залы. В фотозонах можно было примерить форму военных лет или средневековые шлемы и взять в руки меч. Не забыли и про самых маленьких – для них организовали развлекательную площадку и научное шоу от музея «Интеллектус».
- Нам здесь очень понравилось, время провели с пользой, думаем, что придем в музей не один раз, - говорит Людмила Хисамутдинова, которая пришла сюда с дочкой Софией.
Интересно проходила Ночь и в Музее имени Михаила Нестерова. Уже на подступах к нему посетителей встречали задорные барабанные ритмы «Уфаэтнодрамс», о популярности акции говорит такой факт, что около шести часов выстроилась очередь в кассу.
- Регулярно ходим на выставки, - делятся посетители Альфия Тергулова и Галия Павленко. - Сегодня обязательно побываем еще в нескольких музеях. А здесь посмотрим как постоянные экспозиции, так и новые - «Акварельная весна», «Искусство Японии в собрании музея» и «Адрес памяти – Воскресенское».
- Акция, хотя и доставляет много хлопот музейным сотрудникам, дело нужное. Сюда приходят и родители с детьми, и молодые люди. А еще она сплачивает и дарит нам радость, приобщает к искусству. Есть люди, которые ждут этой встречи целый год, - считает заместитель директора музея по науке, искусствовед Светлана Игнатенко.
В музее в эту ночь ждала обширная программа – концерт из произведений камерно-вокального и инструментального искусства, подготовленный студентами Института искусств, выступление Самата Мидетова с классическим репертуаром, современные романсы в исполнении Елены Щукиной, а поэт Виктор Лязин прочитал перед зрителями свои произведения.
В холле музея развернулся арт-базар. Изюминкой вечера стала творческая встреча «Нескучный разговор» с заслуженной артисткой России, балериной Гузель Сулеймановой.
Венера КАРИМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.