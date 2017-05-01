С юбилеем, район!

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Более 10 тысяч человек поклонились мощам святого Николая за 4 часа Организаторы ожидают, что принесение мощей Николая Чудотворца вызовет такой же ажиотаж среди верующих, как пояс Богородицы в 2011 году, доставленный с Афона. Тогда, чтобы поклониться святыне, храм ...

Вильфанд: В Москве в этом году ожидается «розовое» лето Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил о том, что лето в Москве будет теплым, комфортным и не дождливым.