С юбилеем, район!

Во Дворце культуры «Моторостроитель» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 65-летнему юбилею со дня образования Калининского района. Праздничная программа включила в себя выставку ведущих предприятий, яркие концертные номера, теплые поздравления и массу положительных эмоций.
- Ваш юбилей - наш общий праздник, весомый для всей республики. Калининский район и расположенные на его территории мощные объекты энергетики, крупнейший центр авиационной промышленности по-прежнему являются одними из важных составляющих индустриальной мощи Башкортостана, - отметил руководитель администрации главы РБ Владимир Нагорный.
Сегодня район продолжает активно расти. В 2016 году здесь введено в эксплуатацию почти 134 тысячи квадратных метров жилья. В новые квартиры из других уголков города переезжают молодые семьи. В прошлом году официальный брак зарегистрировали 1357 пар, на свет появилось 3304 ребенка, сохраняется положительная демографическая динамика. В планах – дальнейшее благоустройство, строительство и ремонт дорог, капитальный ремонт жилья, популяризация здорового образа жизни.
- В ближайшие пять лет мы существенно усилим работу в Калининском районе и в соседнем Орджоникидзевском. Это будут территории опережающего развития в сферах благоустройства и строительства, - отметил глава города Ирек Ялалов.
Развитию района всегда способствовала и деятельность УМПО. Вот и сегодня крупнейшее предприятие авиационной промышленности преподнесло нужный, современный и актуальный в Год экологии подарок. Управляющий директор, депутат Государственного Собрания - Курултая РБ Евгений Семивеличенко вручил главе администрации Калининского района Сергею Кожевникову ключи от новой коммунальной машины для сбора твердых бытовых отходов на шасси КамАЗа, которая уже в ближайшие дни выйдет на улицы, чтобы делать их чище и комфортнее.
Калининцы славятся своей богатой трудовой биографией, ведь район стоял у истоков индустриализации. Большинство жителей трудились и трудятся на Уфимском моторостроительном производственном объединении. Один из них - Фарит Валеев. Он проработал в отделе капитального строительства УМПО 25 лет, участвовал во всех промышленных стройках.
- Мы строили АТС-31, 38, котельную, которая сейчас отапливает Сипайлово, корпуса завода, - рассказывает Фарит Харрасович. - Желаю коллективу оставаться флагманом отрасли, не терять лицо, чтобы самолеты летали долго-долго.
Магсум Давлетшин отработал 40 лет на УМПО. Во время войны восстанавливал Рыбинский завод, когда вместо уроков пришлось носить станки на цеха со станции.
- С районом связано многое. Когда строился Дворец культуры, помогали, выходили на субботники. Мои самые любимые места – рядом со стадионом Гастелло. Там шашечный клуб, куда я люблю приходить, - вспоминает Магсум Исхакович.
После торжественного собрания для всех калининцев и гостей района на площади перед ДК и в парке «Первомайский» развернулись народные гулянья и концертная программа.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ.
Фото Ренаты САЛАХОВОЙ.