Молодым и активным посвящается

- Это раньше пионеры носили алые галстуки. А у нас – глядите: башкирский триколор, плюс еще желтый и розовый цвета. И почетно, и красиво! – говорит третьеклассница Айгуль Садыкова. Яркий платок действительно смотрится по-летнему. Его сотням мальчишек и девчонок торжественно повязали старшие товарищи.
В рядах «Пионеров Башкортостана» - солидное пополнение, ибо теперь это звание носит еще 760 демских школьников. Мероприятие прошло в Парке культуры и отдыха.
Звучит торжественная музыка. Пока еще будущие обладатели почетного звания держат парадное равнение. Здесь – третьеклассники всех школ района. На площади царит тишина: серьезность момента понимается всеми.
Десятилетний Азнаур Саркисян пришел вместе с отцом и дедом. Правда, сейчас старшие стояли чуть в стороне. Уже потом, после церемонии, мальчик сказал: «Мужчина должен быть честным и добрым. А еще заботливым. Все это есть в Кодексе пионера».
А пока – те, кто уже вошел в плеяду молодых и активных, держат напутственное слово:
- Ребята! Мы разные, но мы вместе. Потому, что нас объединяют добрые традиции, стремление действовать на благо общества и Родины. Например, помогать старшим. Включайтесь в деятельность пионерского содружества. Помогайте друг другу стать добрее и лучше, окружите заботой тех, кто в этом нуждается.
В ответ же звучала клятва Верности и Дружбы. Современные пионеры – преемники советских. Что изменилось? Наверное, лишь «внешний окрас». Ибо суть движения осталась той же: стремление к высоким моральным и нравственным идеалам. Слова без дел пусты, но в бездействии демских школьников не упрекнешь: ребята заботятся о пожилых уфимцах и ветеранах войны, участвуют в экологических акциях и так далее.
- Знаете, я все прекрасно помню. В классе у нас была девочка, ей не давались русский язык и математика. А разве у пионера могут быть плохие оценки? Она очень боялась, что не примут в дружину. И вот мы с подружкой ей помогали после уроков, учили. Потом уже все вместе ходили собирать макулатуру, стали активистами школьной ячейки, - вспоминает местная жительница Ирина Пыженко, - этот опыт пригодился: в вузе была комсомольским вожаком, да и работала на ответственных должностях. Все начинается с малого.
Сегодня в парк она пришла с внучкой Екатериной. Выбор в пользу традиций девочка совершила осознанно – сказался пример бабушки.
- Надо помогать взрослым, а младших защищать, поддерживать. Тогда люди будут жить в мире, - считает школьница.
Теперь напоминать об этом ей будет разноцветный галстук. Его только в Деме носят около 4000 школьников. Кто знает – может, они действительно станут «умом, честью и совестью» грядущей эпохи?
Своим мнением о возрождении этого движения поделился социолог Азат Басыров:
- За последние двадцать лет таких попыток было несколько. Успех пришел, когда за дело взялось государство. Конечно, нынешняя пионерия не так идеологизирована, нет октябрят и комсомольцев. Тем не менее она может быть эффективна как противодействие современным угрозам обществу.
Согласны с этим и в отделе культуры и молодежной политики администрации района. Так, с ведома его специалистов воспитанники Объединения клубов «Данко» стали участниками всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».
Действо произошло также в парке. Пока одни волонтеры выступали на сцене, другие раздавали прохожим тематические буклеты и памятки. Порадовал не банальный подход к теме: помимо стандартного набора информации, составители коснулись и отношения к людям, зараженным этим вирусом. Увы, отсутствие знаний часто порождает нетерпимость, что еще больше усугубляет положение больного.
Иван БЕГМА.