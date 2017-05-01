Не зря старались!

1000 рассад цветов, 50 саженцев деревьев, полсотни мешков с мусором и чувство выполненного долга… Таковы итоги масштабной экологической акции, которую наша редакция провела на аллее по бульвару Молодежи.
…А началось все, как водится у журналистов, с «петиции» от жильцов:
- Уже не знаем, кудаобращаться! Не хватает нашему бульвару благоустроенности. А ведь это очень красивый уголок, только заброшенный и забытый. Превратился в площадку для выгула собак, - эмоционально рассказывалаРима Абдрашитова, старшая по дому девятиэтажки по Молодежному бульвару, 6.
- На майских праздниках побывали на аллее на улице Гафури – вот где пройтись приятно, фонари, брусчатка, ухоженные газоны, - с долей зависти вздыхали старожилы Лесного проезда МунираГалеева и Татьяна Савельева. – Чем мы хуже?
На самом деле проект реконструкции 400-метрового бульвара разработан и ждет своего воплощения в жизнь. Здесь должны появиться и те самые фонари, и скамейки, и аккуратные дорожки. Цена вопроса – 39 млн рублей. «Пока проект «стоит в очереди» зафинансированием, в наших силах навести там порядок! - дружно решили мы на редакционной летучке.
Сказано – сделано. На призыв поучаствовать в субботнике сразу откликнулись друзья редакции – Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии столицы, администрация Октябрьского района, ЗАО «Цветы Башкортостана». Также на генеральную уборку вместе вышли и дружные бригады МУБовцев, ЖЭУ «Новостройка» и ученики школы №49.
- Участок непростой, здесь пролегает теплотрасса, и периодически проводится капитальный ремонт. Поэтому перед посадкой деревьев была сделана топографическая сьемка, - пояснил заместитель начальника УКХиБ администрации Уфы Ренат Лутфрахманов.
- Выбрали пирамидальные тополя: они неприхотливы, отлично приживаются и быстро растут в городских условиях. Вот только грунт оказался плотным и неподатливым, пришлось прибегнуть к помощи специального бура, - отметил начальник инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений УКХиБАзаматГабделисламов.
И вот заработали тракторы с «щетками», «поливомойка» мощной струей начала отмывать дорожки и тротуары, а мы принялись за работу. Художественный редактор Алексей Скворцов, журналисты Алексей Фатыхов, Иван Бегма, водитель Руслан Мазитовдружно вскопали участок и посеяли газонную траву. Корреспонденты Светлана Янова, Мария Апкаримова, ЗиляБадриева, Настя Листкова по-стахановски собирали мусор. Екатерина Маркова, даже будучи в декретном отпуске, пришла на субботник. Да еще и с малышами – Юрой и Лизой. Фотокор Рита Ишниязова, корректор Земфира Сафарова очистили дорожки от прошлогодней листвы и грязи, начальник отдела подписки Клара Ахиярова, менеджер Альбина Бурангулова и бухгалтер Юлия Ужеговамастерски побелили километры бордюров, а также липы и рябины.Сотрудники ГИБДД с помощью эвакуатора убирали припаркованные автомобили, чтобы дать нам возможность выгрести скопившийся за зиму песок из «карманов» и вдоль проезжей части.Работники районного МУБа помыли тротуары, отремонтировали и покрасили ограждения.
- Здесь очень большой трафик – люди приезжают в 21-ю больницу, в перинатальный центр «Мать и дитя», рядом –общежития. И мы стараемся поддерживать эту территорию в порядке, - отметила начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского района Рина Юсупова.
Но самым непростым участком оказалось обустройство клумбы. Мало кто из уфимцев задумывается насколько это дорогостоящее мероприятие. Достать и привезти КамАЗ чернозема... А петуний и бархатцев для одной большой клумбы нужно не десятки и даже не сотни, а тысяча.И совершенно потрясла реакция некоторых жителей из окрестных домов, которые не стесняясь подходили и спрашивали: «Девочки, а можно у вас пару цветочков, на дачу позарез нужно!». А многие откровенно предупреждали: «Зря стараетесь, за ночь все обдерут!». Как так? Неужели не хочется каждый день проходить по аллее и любоваться цветами? Со страниц газеты мы просим неравнодушных жителей беречь нашу клумбу.
Тем временем судьбой бульвара Молодежи заинтересовалась и сама молодежь. Будущие архитекторы, студенты 4-го курса УГНТУ Булат Бадритдинов и Кристина Каримов давно изучают концепции парков и скверов. Ребята разработали и принесли в редакцию свой проект.
- Редакционные субботники стали для нас доброй традицией, проводим их с 2004 года. В прошлом году сотрудники редакции очистили и благоустроили сквер имени Зои Космодемьянской, - отметила главный редактор, депутат Госсобрания-Курултая РБ Галина Ишмухаметова. – Во время санитарного месячника журналисты стараются не просто внести посильную лепту, но и привлечь внимание горожан. Сделать родную Уфу еще красивее может каждый ее житель.
Альфия РАИМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.