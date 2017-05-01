Приходи ко мне лечиться…

В Башкирском государственном аграрном университете при ветеринарной клиникеоткрылся Учебно-консультационный диагностический центр. Здесь студенты сначала на симуляторах отрабатывают технику лечебной помощи виртуальным животным. В дальнейшем под руководством опытных специалистов продолжат практику в качестве ассистентов.
Работа центра организована по всем современным требованиям: он оборудован УЗИ, компьютерезированнымиэлектрокардиографами, лабораториями биохимии и гематологии, а такжедиагностики на уровне ДНК. Врачи обеспечат и хирургическую помощь, поскольку в наличии имеются три стерильных кабинета и эндоскопическое оборудование для малоинвазивной хирургии. Самым тяжелым больным помощь будет оказана в стационаре.
- Теперь процесс обучения стал проходить продуктивнее, ведь до реконструкции клиника располагалась в одном помещении. Теперь появился так называемый стационар – послеоперационная передержка, где животные могут прийти в себя, - говорит врач Консультационно-диагностического центра ветеринарной медицины при Аграрном университетеОлег Дюдьбин. –В основном мы помогаем кошкам и собакам, хорькам, морским свинкам. Те, кто равнодушен к братьям нашим меньшим, просто не приходят на наш факультет. Я же с самого детства был окружен животными – на все летние каникулы оказывался в деревне у бабушки в окружении коров и барашков, кур, индюшек и гусей. Еще ребенком понял, что их обижать нельзя. Особенно запомнился случай, когда сосед выкинул на улицу кота. Сначала отучился в Кумертау в ветеринарно-фельдшерском училище, затем поступил в Аграрный, защитился в 2010-м году, сейчас пишу кандидатскую «Иммунная система индоуток» и практикую. Самое трудное в нашей профессии –безысходность. Бывают такие случаи, когда ты не в силах помочь, но все равно пытаешься что-то сделать. Думаешь, что напрасно мучаешь животное, но с другой стороны – все же надеешься. Тяжело проводить эвтаназию. Есть сложности и технического плана. Животное нужно зафиксировать, а оно не дается. Особенно если уже знает, что будет больно. Но есть и такие – смотрят чуть ли ни человеческими глазами и терпят.
Каждое дежурство интересно по-своему. Часто приносят котят-глупышей. Они, как дети, тащат в рот что ни попало. Приходит девушка, плачет: «Котенок ничего не ест». Посмотрели, а у него кишечник сжался, словно гармошка. Оказалось, что играл с клубком, проглотил нить, а петелька намоталась глубоко на язык. Другой подавился монетой, третий – выпал из окна. Что только мы не вынимали у них из желудка – новогодний дождик, фантики, ластики. Два раза приводили охотничьих собак. Первая в битве с барсуком повредила морду, другая – (лайка) - пошла по снегу за добычей, провалилась и напоролась на железный штырь. Часто обращаются с питомцами, подцепившими какую-то инфекцию. Собаки на прогулке общаются друг с другом - так и заражаются. Поэтому я всегда призываю не экономить на прививках.
Ирина ШИПУНОВА.