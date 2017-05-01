Марсель и его команда

Воспитанники подросткового клуба «Северный» приняли участие в акции «Мы чистим мир». Они привели в порядок территорию, прилегающую к дому №69/3 по улице Коммунаров.
Один из эколидеров - Марсель Закиров - учится в 9 классе школы №129. Он занимается организацией различных праздников и мероприятий и при этом учится на круглые пятерки, а также поет и рисует. Недавно на республиканском конкурсе французской песни занял третье место с композицией «Под небом Парижа».
- Марсель – президент школьного самоуправления, - говорит старший вожатый Светлана Зайцева, – зачинатель многих проектов.
В преддверии Дня Победы Закиров и его товарищи-волонтеры побывали с концертной программой в Комплексном центре социального обслуживания населения «Феникс».
- Бабушки и дедушки всегда тепло принимают нас, - говорит он. - Приятно сознавать, что своими выступлениями мы поднимаем им настроение, помогаем пожилым людям чувствовать себя нужными.
Марсель – из тех молодых людей, которые уже сегодня задумываются о будущем.
- Не надо сидеть сложа руки, - считает он, - а следует пытаться принести пользу и развиваться по многим направлениям, чтобы понять, где твое место в личной и общественной жизни.
После школы юноша собирается поступать в училище искусств, но его также привлекает педагогическая и организаторская деятельность. Как совместить два вектора, пока не знает, но надеется, что за два года учебы определится окончательно.
В подростковом клубе «Северный», где занимается Марсель, сложилась крепкая команда единомышленников.
Для своих сверстников активисты провели экскурсию на Курочкину гору, рассказали о ее истории. Не оставили они без внимания и проблему загрязнения реки Шугуровки, решив в следующий раз провести субботник здесь.
Саша БЕЛОВА.