Беречь природу станет модно?

Шляпка из абажура, а платье из авосек, картона и жестяных прутьев. На подиуме «Лесная нимфа», облаченная в бытовые отходы.
В ТРЦ «Планета» прошел фестиваль «Экомода», где было представлено 30 необычных нарядов.
- Многие наши социальные проекты в нынешнем году посвящены теме экологии, - рассказывает педагог-организатор объединения подростковых клубов «Дети плюс» Олеся Рапинчук. -Посредством дефиле мы решили привлечь внимание людей к проблеме сортировки мусора, от которого они не задумываясь избавляются каждый день.
На конкурс было заявлено более 100 работ в номинациях «Звездный путь», «Великолепный век», «Времена года» и «Шик-модерн».
Особенноорганично утильвплелся в урбанистический стильстимпанк.
- Модель создавалась примерно две недели. Самой сложной деталью был шлейф из шестеренок, их мы вырезали из пластиковых тарелочек, - отметила автор работы, студентка Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна Дарья Просякова. – Практически весь костюм состоит из пластиковой посуды: ложек, вилок, стаканчиков…
Еще один образв буквально выдернули из модных журналов и сшили из глянцевых страниц.
Был и наряд,состоящийиз кассетных пленок, пластиковых бутылок игофрированных колготок, которые сотнями проходят через гардероб каждой девушки.
Оценивало конкурсантов жюри: заместитель председателя Комитета по делам молодежи мэрииРоман Янгуров, начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Октябрьского районаНатальяКаратаева,председатель клуба прикладной экологии «Без затей»ДиляШамаева и руководитель проекта «Город Мастеров» МаринаМалых.
Все участники получили пригласительные в аквапарк и подарочные сертификаты в магазин техники.
Специальный приз «Города Мастеров» врученАнастасии Мамаевой с работой «Из Простоквашино к звездам», выпаленного в стиле бохо. Помимо тряпичного лоскута, картона и упаковочной пленки, было использовано 48 старых мобильных телефонов.
Фестиваль стал площадкой не только для экспериментов в дизайне одежды, но и для выражения своеобразной концепции.
- Надеюсь, что убирать за собой мусор и больше думать об окружающей среде действительно когда-нибудь войдет в моду, - отметила руководитель клуба прикладной экологии «Без затей» ДиляШамаева. –Я и сама изменила образ жизни в пользу окружающей среды около шести лет назад, когда в семье появился второй ребенок. Так что приятно находить в нашем городе единомышленников, которых так же заботит судьба природы.
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото автора.