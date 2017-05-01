Без моря мне не жить

В этом году исполнилось 30 лет трагедии, случившейся в Японском море. 16 апреля 1987 года вблизи острова Аскольд затонул малый ракетный корабль (МРК) «Муссон», унеся жизни 39 человек. Одним из них был житель Нижегородки, первый заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил, капитан 1-го ранга Ринат Тимерханов.
- Он прожил короткую, но очень насыщенную и яркую жизнь военного моряка, - рассказывает директор музея речного училища, руководитель пресс-службы Морского собрания РБ Ринат Ихсанов.
С самого раннего детства мечтал стать офицером, часами пропадал на реке Белой, хорошо плавал. Самыми любимыми книгами были о флоте, знаменитых моряках. Одними из самых любимых героев были адмиралы Степан Макаров и Николай Кузнецов, а также герои-подводники Маринеско, Лунин, Колышкин, Гаджиев. В то время разгоралась «холодная война», из-за Карибского кризиса мир стоял на грани третьей мировой. Поэтому Ринат твердо решил стать подводником-ракетчиком, чтобы быть на страже Отчизны.
Закончив с золотой медалью школу, сразу же поступил в Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. Как обладателю красного диплома, ему было предоставлено выбрать любой флот для службы. Ответственного умного моряка заметили: он становится первым командиром ПЛАР «Акула», затем его назначают старшим помощником командира подводного ракетоносца, а потом и руководителем флотилии.
Сослуживцы вспоминают о нем как добром отзывчивом человеке, всегда проявлявшем заботу о подчиненных и готовым прийти на помощь.
- Однако Ринат Гафарович всегда имел свое мнение, от которого никогда не отступал, - рассказывает Ринат Ихсанов. – Даже вышестоящему командованию мог возразить: «Вы не правы, мы все просчитали, посмотрите сами».
В тот роковой день предстояло выполнить очередную боевую задачу по отражению ракетной атаки. С МРК «Муссон» была выпущена ракета-мишень. Тимерханов командует «Пли!». Это была его последняя команда: ракета повернулась обратно и врезалась в рубку корабля, где за командным пунктом стоял Тимерханов. В считанные минуты судно сгорело, спаслись немногие. До сих пор о причинах взрыва нет однозначного мнения.
Имя нашего земляка навсегда вписано в историю Военно-морского флота, его имя носит одна из улиц северного поселка Гремиха.
- Такие люди, как Ринат Тимерханов, являются честью и гордостью республики, - считает директор филиала ГМУРФ имени адмирала Макарова Николай Бричкин. – Его подвиг не должен быть забыт. Мы хотим, чтобы на улице, где он жил, была установлена мемориальная доска. Также призываем всех, кто знал этого замечательного человека, передать в музей фотографии, документы, поделиться воспоминаниями.
Зиля БАДРИЕВА.