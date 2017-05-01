Без моря мне не жить

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Порошенко прокомментировал выходку пранкера в финале Евровидения Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал выходку украинского пранкера на финале международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве, заявив, что он разочарован этим ...

Полиция увела Навального с митинга против сноса пятиэтажек Сотрудники полиции увели с митинга против программы реновации жилья в Москве главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает телеканал «Дождь».