А за окном – бульвар…

Во дворе дома № 22/1 на Дуванском бульваре - молодые елочки, зеленый «ковер» газона вокруг нового детского городка, на скамейке сидят мамы, наблюдающие за своими малышами, которые играют в песочнице и катаются на горке. Скоро лето, все рады первым теплым денькам, жильцы выходят во двор, и приятно, когда он облагорожен, а после проведенных субботников - вокруг чистота и порядок.
Дом можно назвать вполне благоустроенным - он капитально обновляется - идет реконструкция фасада и утепление стен, а восемь лет назад здесь заменили сети холодного и горячего водоснабжения.
- Многоэтажка будет как картинка, - говорит заместитель директора ООО «Жилищник» Азамат Рысаев, - цвет стен жильцы выбирали сами, и, надо сказать, оливковый в сочетании с беж, действительно, смотрится благородно.
Во дворе провели ямочный ремонт. Делаем его по муниципальной программе совместно с Управлением жилищного хозяйства района. Такая работа произведена на территории пяти домов - по улице Степана Кувыкина, 29, Дуванскому бульвару, 22/1, 24/1, 26 и 28. Скоро начнутся эти работы около домов по Дуванскому бульвару, 27 и 29 и на Менделеева, 122.
Особых проблем нет, но во дворах находится много автотранспорта, он, безусловно, мешает, но мы решаем эти вопросы, заблаговременно вывешиваем объявления, подключаем при необходимости Центр общественной безопасности. Владельцы машин идут нам навстречу, сами заинтересованы в том, чтобы дорога к дому была без ям и колдобин.
Действительно, много зависит от отношения самих жильцов, их активной позиции, неравнодушии. В этом мы еще раз убедились, пообщавшись со старшей по дому Валентиной Алянгиной.
- У нас здесь около тысячи жильцов, конечно, у всех свои дела, заботы, но, есть инициативный «костяк» тех, кто готов поддержать во всех делах. И дом, и двор постепенно меняются к лучшему. У нас много семей с детьми, и поэтому большой радостью стала игровая площадка, которую нам поставили в прошлом году. Она огорожена, здесь качели, лабиринт, балансир, песочница для малышей.
- Выхожу сюда гулять с внуками, а живу здесь с 90-хгодов. Дом вниманием не обделен, что очень приятно, - говорит Елена Назмиева.
- Хотелось бы, чтобы было больше зелени, машины часто ставят на газоны, и там уже ничего не растет, – говорит жительница дома Разиля Файзуллина.
- Мы стараемся прислушиваться к пожеланиям и выполнять что возможно, - говорит Азат Вагизович. - Планируем здесь разбить клумбы, чтобы было еще лучше, все-таки живем на бульваре, а это предполагает определенную романтику.
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Заместитель директора УЖХ Кировского района Ильшат Муслимов
- Ямочный ремонт проведен во дворах домов по адресам: Дуванский бульвар, 22/1, 24, 26, Авроры, 7, 7/2, Рабкоров, 22, 26, 28, уложено 46 тонн асфальта на 268 кв. м.
Лилия ЗИМИНА,
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ