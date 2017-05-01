Две войны разведчиков Сигачевых

С фотографии глядит бравый сержант: пилотка заломлена «набекрень», грудь украшают медали. Но глаза Дмитрия Сигачева совершенно серьезны.
- Помню, он рассказывал: только вернулись с разведзадания, трое суток за линией фронта – не шутки. А тут в часть приехал фотокор из «Красной звезды». Пришлось ему нужно привести себя в порядок для снимка, - говорит внук героя, демчанин Александр Сигачев.
Посвященные Дню Победы торжества собрали в парке культуры и отдыха демчан: от мала до велика. Со сцены в этот день звучали фронтовые песни. Почтить память героев Великой Отечественной пришли и солдаты других войн – афганцы, чеченцы. Одним из них и оказался наш собеседник. Что неудивительно: слышал немало дедушкиных рассказов.
- Понятно, что всем он не делился. Но один эпизод пересказывал очень часто. Дело было в Белоруссии в канун операции «Багратион».
По следам «Тигров»
… Немцы готовились к обороне. И наш самолет засек их танковую колонну. Ни количества машин, ни направление движения передать не успел –сбили. Проморгать немецкий контрудар было нельзя. Задание разведчикам ставил лично командир дивизии. Казалось бы, все просто: сходить в указанный район, в бой не ввязываться, добыть информацию и вернуться обратно.
Колонну обнаружили утром первого дня, невдалеке от крупного села. Входить в него фашисты не стали – укрыли танки прямо в поле, вырыв капониры. Ни много, ни мало – 22 «Тигра». Вокруг патрули с собаками, скрытые дозоры. Своих машин экипажи не покидали и вообще сидели тихо. А ночью с запада скрытно подошел пехотный батальон. Окапываться не собирались, обошлись даже без боевого охранения. Чистили оружие, готовились к скорому бою…
- Наш радист срочно вышел в эфир. Только ответ пришел неожиданный: вместо отхода следовало отвлечь противника, дезориентировать, задержать выдвижение, - рассказывает внук героя, - легко ли это, когда в отделении всего десять бойцов?
Последний бой
Уже потом выяснилось: время нужно было выиграть для переброски на участок наших танков. Делать нечего, разбились на две группы, дабы обескуражить врага перекрестным огнем. Но с автоматами против шести сотен солдат много не навоюешь, другое дело – «пила Гитлера». Так прозвали пулемет «МГ», расчет с которым попался им на пути. Таким подарком судьбы красноармейцы были довольны.
Первые минут десять фашисты отстреливались беспорядочно, по большей части наугад. «Затравив» противника, разведчики попытались уйти в лес, чтобы увлечь его. А командир остался прикрывать их, с пулеметом. Правда, долгой перестрелки не получилось: один из «Тигров» развернул орудие. Контуженного стрелка завалило землей, как он не задохнулся – вопрос. Но немцы решили, что погиб. Хотя оказалось, наоборот: единственным из группы остался жив.
Очнулся уже от грохота нашей артиллерии. А спустя еще полчаса был подобран экипажем одного из «Т-34». К месту боя они успели именно благодаря выигранной разведчиками форе. Полгода провел в госпиталях, и снова фронт. Домой вернулся осенью 1945-го.
Век XXI. И вновь стрельба…
Звучит веселая музыка, по аллеям и улицам гуляют празднично одетые люди. Сержант с поблекшей от времени фотографии глядит будто бы вопрошающе: достойны ли вы, живущие ныне, своих предков? Александр Сигачев на него ответил уже давно и сполна: в 1999-2000 годах воевал на Северном Кавказе… И тоже разведчиком полкового звена.
- После «учебки» в Ульяновске сразу перебросили в Моздок. Помню первое впечатление: осенняя распутица, техники и людей видимо-не видимо. Блокпосты на каждом повороте, - вспоминает он.
Первый бой разведбат принял в Грозном. Дрались на передовой, несли потери. На «чужую» сторону ходили редко. Уже потом, когда город был взят под контроль, бойцов перебросили в горы. Где ходили в рейды, охотились за караванами, уничтожали опорные пункты. «Ночевка в снегу на высоте трех километров? Обычное дело. А прямо под ногами – аул, куда только что ходили за «языком». Огня не разведешь», - говорит бывший солдат.
Май 2000-го
…Уже неделю группа моталась по ущельям. Силы бойцов были на исходе, четверо получили ранения. Однако пока все же везло: обнаружили несколько схронов с оружием, да тренировочный лагерь бандитов. Теперь оставалось оторваться от погони и выйти к своим в условленной точке. С собой разведчики вели пленного, знавшего местные тропы.
- Восьмого числа вечером встали на привал. Я, помню, подошел к чеченцу и говорю: «Вот из-за тебя День Победы встречаем здесь, а не на базе». Выставили дозоры, отдышались немного. Тут крик: «Вижу противника!»
И сразу – несколько выстрелов из гранатомета. Били с соседней сопки, в то время как пехота полукольцом окружила наших бойцов Те сразу разделили сектора обстрела, заняли круговую оборону. «Духов» было около полусотни. На открытый штурм они не решались: давили огнем, ждали, когда у наших кончатся боеприпасы.
Конечно, разведчики просили по рации помощи. Но что толку? Артиллерия не поможет – боевики в прямой близости. И «вертушке» сесть негде. Отправлять на помощь стрелков в ночь по неразведанной горной местности еще более рискованно. В итоге решили сдерживать противника, сколько получится. И если повезет, то ускользнуть под прикрытием темноты.
…Утром 9 мая трое оставшихся в живых вышли в расположение ближайшей части. Командир и большая часть группы погибли в неравном бою. Но уйти от возмездия бандитам не удалось: их по указанным координатам накрыли наши «Ми-24».
- Такой вот получился День Победы. Затем дали отпуск на десять дней. Дед, увидев меня, сказал: «Ну все, теперь мы побратимы». Ему тоже было 22, когда война осталась позади. Так что сегодняшний праздник я отмечаю и за себя и за него, - резюмирует Александр Сигачев.
Егор СОЛНЦЕВ.