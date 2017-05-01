Разноцветные флаги, транспаранты, бело-голубые шары, подсвеченные ярким солнцем, изменили до неузнаваемости облик сквера Мустая Карима, где у Дома профсоюзов состоялся первомайский митинг, прошедший под лозунгом «За достойную зарплату, занятость, социальные гарантии!».
Первой уфимской маевке в этом году исполняется 115 лет, ее провели ссыльные студенты на берегу Белой. Сегодня традиция продолжается, собирая тысячи горожан. В митинге приняли участие спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев, вице-премьер Салават Сагитов, глава администрации Уфы Ирек Ялалов, общественные деятели и ветераны.
- Несмотря на все сложности, которые есть в экономике, мы с уверенностью смотрим в будущее. Благодаря вашему труду, уважаемые члены профессиональных союзов, есть сплоченность нашего общества, что дает позитивные результаты в области производства, решения социальных проблем и улучшения качества жизни, - этими словами открыл митинг председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов.
Уфа - главный индустриальный центр республики, отметила председатель Координационного совета территориального объединения организаций профсоюзов Уфы Нина Ардаширова, а его жители – высококлассные специалисты. Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий города за прошедший год выросла на 9% и составила 39 011 рублей. По этому показателю Уфа занимает 4-е место среди городов-миллионников и 2-е – по Приволжскому федеральному округу. Однако задолженность по заработной плате все равно остается главной проблемой. Что касается безработицы, то ее удалось снизить до 1,03%, и этот показатель – один из самых низких с 2001 года.
- Родился, вырос в Советском Союзе, для меня майская демонстрация многое значит, - сказал ветеран Андрей Ширяев. – Во все времена нестареющий лозунг «Мир. Труд. Май» помогал нашему народу объединить усилия и выстоять.
Участникам демонстрации зачитали резолюцию, которую они одобрили аплодисментами. Документ направят в правительство страны, Госдуму для рассмотрения и принятия решения.
- Как региональный парламент мы сейчас работаем над инициативой по ограничению разницы между зарплатами руководителей госпредприятий и его работниками, - сказал депутат Госсобрания-Курултая РБ Рустем Ахмадинуров. – Она направлена на снижение социального напряжения. Кстати, в прошлом году один из пунктов резолюции о повышении минимальной оплаты труда был утвержден на государственном уровне.
Зиля БАДРИЕВА.