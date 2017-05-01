Из поколения победителей

Фарит Валиев давно мог почивать на лаврах. Но участник Великой Отечественной войны, отличник здравоохранения СССР, майор медицинской службы и сегодня занимает активную общественную позицию, выступая перед школьниками и молодежью. Недавно он написал книгу «Верность присяге».
… В 1943 ученик Бишаул-Унгаровской средней школы Кармаскалинского района окончил 10-й класс. К этому времени его отец и три брата уже воевали на фронте. Многократные заявления с просьбой добровольно отправить его на войну наконец увенчались успехом. Так 17-летний паренек оказался в Тоцких лагерях, где был определен в школу артиллерийской разведки.
- Я попал в батарею топографов, – вспоминает ветеран. – Наша задача заключалась в определении координат огневых точек противника и других целей.
Программу, рассчитанную на два года, новобранцы освоили в месячный срок. Совсем скоро Фарита и его товарищей в составе 5-й Сталинградской артиллерийской дивизии РГК (резерва Главнокомандующего) отправили на прорыв блокады Ленинграда.
Он и сегодня явственно помнит тот зимний день, когда получил задание командира взвода выяснить точные координаты фашистских дзотов. В маскхалате, зарываясь в снег, полз по снежному полю. Вот впереди несколько кустарников. «Вроде бы их тут раньше не было!» - пронеслось в голове. И вдруг из-под одного из них показалась узенькая темная полоса – дзот! Благодаря точно вычисленному сержантом местоположению он был уничтожен.
Потом Фариту не раз приходилось подползать близко к танкам, пушкам и определять координаты цели. За это он получил свою первую боевую медаль - «За отвагу».
Дороги войны привели его в Берлин. Но ранение помешало принять участие в штурме рейхстага.
- Эта весна могла стать последней в моей жизни,- рассказывает Фарит Минигалиевич. – К счастью, мне попался опытнейший хирург, майор медицинской службы Василий Карасев. Он спас меня, извлек осколок из головы.
Валиев не забыл совета доктора: «Поступи в медицинский, стань врачом!».
После войны учился в Одесском и Хабаровском артиллерийских училищах, служил в ВДВ, но про обещание помнил всегда.
В 1948 году поступил в Башкирский мединститут. После окончания молодой доктор как участник войны мог распределиться в самую лучшую клинику, но выбрал далекую станцию Маргуцек в Читинской области.
Ему казалось, что именно там, где так не хватает квалифицированных врачей, он нужнее всего. Так учил его отец, воевавший в 25-й Чапаевской дивизии против Колчака, а потом не вернувшийся со второй мировой: быть справедливым, честным, отзывчивым. Чем не пример для некоторых сегодняшних выпускников, которые ищут теплое место с хорошей зарплатой.
… Посмотреть на ученого врача, прибывшего в захолустье, собралось чуть ли не все население железнодорожной станции.
Вскоре молодому доктору представился случай доказать свой профессионализм. Беременной женщине в тяжелом состоянии срочно требовалась операция. Делать ее в таких условиях было чистым безумием, но Фарит принял решение. Под операционную отвели процедурный кабинет. Когда на свет появился ребенок, присутствующие зааплодировали. А Валиеву, чтобы спасти роженицу, пришлось отдать еще и собственную кровь. Приехавший впоследствии главный акушер-гинеколог из Читы не мог поверить, что в таких условиях удалось спасти жизнь матери и ребенка. Через месяц Валиева вызвал начальник Забайкальской железной дороги и вручил ему именные золотые часы.
Другой бы на его месте, наверное, возгордился, а Фарит отправился в Москву в институт Вашневского: совершенствовать знания.
После несколько лет работал главным хирургом Нуримановской районной больницы. Спас не одну жизнь. А один из случав был даже поставлен на слушание в хирургическом обществе: удалось вытащить с того света больного с запущенным перитонитом.
… Вот уже 17 лет, как Фарит Минигалиевич на заслуженном отдыхе. Но он и сегодня живо интересуется всем, что происходит в мире. А помогает ему жена Танзиля Салахетдиновна, с которой они вместе почти полвека.
Он выполнил свой долг перед родиной и обществом до конца. И название книги его воспоминаний не случайно: «Верность присяге». Солдатской и человеческой – человека поколения победителей.
Светлана ЯНОВА.