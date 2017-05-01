На депутатском приеме

Накануне майских праздников в районе прошли встречи депутатов с жителями. На встречах присутствовали депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ Оксана Савченко и Галина Ишмухаметова, а также заместитель главы районной администрации Гузэль Файзуллина и начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства Рина Юсупова.
На них выплескивалось самое наболевшее и, как правило, оно было связано с тем как проходит процесс самоорганизации граждан в той нелегкой экономической ситуации, в которой оказалась сегодня вся жилищно-коммунальная сфера.
В ООО «Парковом», которое образовалось вместо балансировавшего на грани банкротства ЖЭУ-18, прием проходил хоть и в дружественной, но достаточно эмоциональной обстановке. Сказывалось то, что проблемы на этой территории накапливались годами. И многие жители многоквартирных домов, расположенных в районе Дворца спорта, решили взять ответственность за сохранность и обслуживание своих жилищ в свои собственные руки. Ярчайшим примером может послужить судьба дома №2/3 по улице Парковая. Когда шесть лет назад в нем силами ЖЭУ решили сделать капитальный ремонт, жители были поражены, что их никто даже не пытался поставить в известность о том, в чем же именно он будет заключаться. И им во главе с председателем Совета МКД Виктора Савоненко удалось почти небывалое: они смогли сами поменять управляющую компанию. Перемены оказались к лучшему.
А вот в доме по адресу: Р. Зорге 47/1 прийти к единому консенсусу не удалось, и поэтому в нем сегодня одновременно сосуществует две инициативные группы, которые вместо того чтобы объединить свои усилия, продолжают настойчиво вставлять друг другу палки в колеса. Пока, к счастью, только фигурально. А в результате многие проблемы в доме так и остаются неразрешенными.
Жители дома по Р. Зорге 43/1 пожаловались, что после убранных гаражей территория остается неблагоустроенной, зияет черными провалами. Рина Юсупова пообещала взять этот вопрос на контроль и заделать ямы.
А вот дом №35 по той же улице озабочен судьбою дворовой хоккейной коробки. В настоящий момент на ее месте возводится новая, но размеры ее почему-то оказались меньше.
Также население домов по улице Парковой очень заботит непрерывный шум, который доносится до них из вентиляционной системы Дворца спорта. Была высказана просьба и по существующей транспортной схеме города: просят вернуть на улицу Зорге социальные автобусные маршруты, которыми могли бы пользоваться пенсионеры.
- Давайте будем смотреть на сложившиеся ситуации реально, - резюмировала итог встречи депутат Госсобрания – Курултая РБ Галина Ишмухаметова. – Конечно, не все проблемы сегодня могут решаться по мановению волшебной палочки, но надо над ними работать, причем совместно с жителями и администрацией. Только общими усилиями можно что-то изменить к лучшему.
Депутаты выслушали все обращения и по многим из них были составлены запросы, а их реализация взята под контроль.
Подобные же встречи прошли в микрорайоне Новостройка и Нагаево.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Ляйсан ЗАЙНЕТДИНОВОЙ.