Герои ходят среди нас

Ученик школы № 24 Егор Мартынов в одночасье стал знаменитым: про него написали не только местные газеты, но и сняли сюжеты на федеральных каналах. Двенадцатилетний мальчик спас взрослого человека, вытащив его из реки.
В тот день Егор гостил у родственников в Нижегородке. Тонущего мужчину он увидел из окна и сразу выбежал на помощь. Хрупкий лед ломался, не давал подползти к полынье, поэтому, позвав своего друга Рената, мальчик протянул тонущему палку.
- Он еле доплыл поближе, мы вытащили, привели его домой и вызвали «Скорую», – говорит Егор. - Так бы поступил каждый.
Храбрость в юном герое развил спорт, - говорит мама. Уже год мальчик занимается греко-римской борьбой в Объединении молодежных клубов «Алые паруса».
Сейчас здоровью 55-летнего пострадавшего, который стал тонуть из-за приступа эпилепсии, ничего не угрожает. Управление МЧС республики уже готовит ходатайство, чтобы представить Егора к ведомственной награде. А скромный герой даже не рассказывал о своем поступке знакомым и до последнего отмалчивался в школе.
- С утра пришел он, скромненько сел, никому ничего не говорит, - рассказала педагог школы №24 Эльза Халимова. - Это уже потом, со слов мамы, я узнала, что у нас в классе такой герой растет. Восхищаемся, когда мы это на экране телевизора видим или читаем в газете, а тут у нас в классе нашелся такой мальчик, который спас человека.
Как уверен Егор, главное не награды, а спасенная жизнь человека. Его поступок первыми оценили в администрации района, вручив благодарственное письмо.
Зиля БАДРИЕВА.