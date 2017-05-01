А вода уж у крыльца

… В комнате на столе кипит чайник, кровати аккуратно застелены, а в окно заглядывает яркое весеннее солнце – это временное пристанище семьи Идрисовых с улицы Туймазинской, чей дом оказался в зоне подтопления. Он находится на самом краю и практически первым встретил большую воду.
В общежитии Института искусств эвакуированным предоставили все необходимое - обеспечили постельными принадлежностями, также здесь есть телевизор, холодильник, чайник – комната уютная, светлая.
- В доме на Туймазинской нас живет четверо – я, моя дочь, зять и внук Мурадым, - рассказывает Бану Идрисова, - Мы с внуком с утра отправились в город, у него идут репетиции, а я всегда его сопровождаю. Конечно, посмотрели, как складывается ситуация вокруг: вода была далеко от дороги. Но когда мы вернулись, она уже подступила к крыльцу – не пройдешь, можно только подплыть на лодке. В тот же час за нами приехали из Управления по гражданской защите и перевезли сюда в общежитие. Нужно сказать: живем мы на этой улице с 2001 года, и наш дом почти всегда затопляет весной, только раз или два такого не было, и мы были готовы к этому. Основные вещи убрали наверх, подготовили все что понадобится сейчас. Комната в общежитии нам нравится, здесь весьма комфортно.
Как к небольшому приключению относится к этому самый младший в семье. У Мурадыма весь день расписан – он ведущий студии «Тамыр» и многие знают его в лицо. Унывать ему некогда – нужно много репетирвать, к тому же он занимается спортом и успешно учится в школе, заканчивает первый класс.
- Для нас это первый опыт приема эвакуированных с места подтопления, - рассказывают заведующая общежитием Альфия Якшибаева, - но мы постарались создать им хорошие условия. Семья проведет здесь все время пока вода не отступит.
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На сегодняшний день в микрорайоне Кооперативная поляна частично подтоплены участки улиц Левобережной, Малой Заречной и Туймазинской, переулок Луговой. По данным Управления гражданской защиты подтоплено 28 придомовых участков.
Дорога на базу отдыха «Золотые пески» в районе Мелькомбината,перелита. Также имеется перелив дороги на СНТ «Зеленый мыс» Здесь движение легкового транспорта затруднено, есть объездная дорога через населенные пункты Карпово, Федоровка, Елкибаево. Для обеспечения безопасности эти дороги перекрыты бетонными блоками, вывешены аншлаги, установлены вешки и сигнальные ленты, предупреждающие об опасности.
Всеми службами проводится круглосуточный мониторинг ситуации. Также в подтопленных микрорайонах организовано дежурство спасателей, представителей правоохранительных органов и Центра общественной безопасности.
Лилия ЗИМИНА.