Новый облик Черниковки

В юбилейный год район переживает период заметного обновления. Реконструируются дороги и дворы, ремонтируются многоэтажки, микрорайоны активно «прихорашиваются» к летнему сезону.
В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры уфимской агломерации в 2017 году запланирован ремонт 12 участков улично-дорожной сети.
Работа уже закипела на ул. Сельская Богородская от «Райского берега» до ул. Седова. С прошлой недели здесь ведется фрезеровка асфальтового покрытия. Приступили к ней и на улице Г. Мушникова на участке от ул. Фронтовых Бригад.
Ведутся подготовительные работы на главном проспекте Черниковки – улице Первомайской, на участке от ул. А. Невского до ул. Машиностроителей. Подрядчик устанавливает предупреждающие знаки и уже приступил к демонтажу бордюрного ограждения.
В ближайшее время начнутся работы на ул. Сосновской в Максимовке и ул. Ферина в Инорсе.
- В связи с ремонтом дорожного полотна могут возникнуть трудности с проездом транспорта. Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать маршрут своего движения, - говорят в Управлении жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации района.
А на улице Орджоникидзе ведется монтаж пешеходных ограждений перильного типа. Они предназначены для ограничения возможности выхода людей на проезжую часть вне переходов.
Новые ограждения будут препятствовать пешеходам выходить на проезжую часть в неположенных местах и снизят риск возникновения аварийных ситуаций на дороге. Их установят вблизи перекрестков, в местах, где поблизости расположены школьные и дошкольные учреждения. Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».
В Калининском районе после улицы Орджоникидзе подобные ограждения возведут на улице Первомайской.
Не менее активно сразу по нескольким программам обновляются дворы. Благодаря тесному взаимодействию и открытому диалогу власти и горожан многие вопросы решаются оперативно, а новые идеи могут быть воплощены в жизнь.
Так, к участию в программе «Уфимские дворики» готовятся 38 территорий. Жители провели собрания, на которых решили, каким хотят видеть свою дворовую территорию. Они планируют отремонтировать асфальтовое покрытие, установить детские игровые комплексы, спортивные площадки, обустроить автомобильные парковки, пешеходные дорожки и другое.
К примеру, Надежда Гайнетдинова выдвинула проект «Дворик на Транспортной». Двор огорожен пятью домами, площадь позволяет разбить территорию по интересам.
- Пять многоквартирных домов объединились и решили благоустроить свой двор. Провели собрания, обсудили проект, где все грамотно сформировали. У нас будет обустроено несколько игровых зон для детей разного возраста, для пожилых жителей оставляем уже растущие деревья, разобьем скверик, установим скамейки и создадим парковочные места, - рассказывает Надежда.
На капитальный ремонт одного двора из бюджета республики выделят до 3 млн рублей, из городского - не менее 15% от суммы субсидии. Вклад населения может составлять от 5% и выше в зависимости от общей стоимости работ и решения собственников многоквартирного дома.
Находятся в работе и 19 проектов по программе«Формирование современной среды городского округа г. Уфа РБ». Они будут финансироваться из трех источников – федерального, республиканского и средств жителей. Планируется обновить асфальтовое покрытие, установить детские игровые комплексы, спортивные площадки и зоны отдыха.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ.