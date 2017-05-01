Пять причин для пробежки

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Путин одобрил перевод бюджетников на карты «Мир» Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир", документ размещен на официальном портале правовой информации ...

Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном Президент США Дональд Трамп заявил, что «при верных обстоятельствах» для него «было бы честью встретиться» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом глава Соединенных Штатов рассказал в ...