Пять причин для пробежки

- Балановский лесопарк, конечно, очень удобен для спортсменов. Есть велодорожка, роллердром, зимой – лыжная трасса. А сегодня здесь бегут легкоатлеты, – говорит пенсионер Махмут Ахмадияров.
Мужчине – за шестьдесят. Но держится бодро: «Километр? Ерунда, а не дистанция. Считайте, что разминка». Браваду можно понять, ведь рядом – внук Анвар. Мальчишка будет бежать в другой возрастной группе. Но пример деда ему, безусловно, очень важен.
Субботним днем в Баланово собрались десятки спортсменов и любителей активного отдыха. Разыгрывался кубок администрации района по кроссу.
За месяцы холодов люди соскучились по солнцу и свежему воздуху. Хотя случай Олега и Анжелы Сеткиных можно назвать обратным. Пара недавно сыграла свадьбу. Вернувшись из долгой поездки по Египту, решили ускорить акклиматизацию пробежкой.
- Можно сказать, что прямо с пляжа – на старт. В отеле спортом просто так не позанимаешься, за все нужно платить. Другое дело у нас: вышел из дома, а тут тебе и лес, и даже дорожка есть,- рассуждает мужчина.
Состав получился разношерстный - студенты, производственники, сотрудники офисов. Динар Абдуллин, например, учится в БГУ на историка. И на вопрос о мотивации ответ нашел сразу.
- Когда греки разбили персов при Марафоне, в Афины был отправлен гонец. Воодушевленный победой, он пробежал 42 километра и сообщил новость. У меня все проще: учеба отнимает много времени и сил. Чтобы восстановиться, нужно менять умственную нагрузку на физическую. Бег в этом плане хорош: особых затрат нет, а польза очевидна.
Следом за молодежью на дистанцию вышли школьники старшего звена. Совсем скоро у них начнется горячая пора – ЕГЭ. И тогда будет уже не до кубков… А пока мальчишки и девчонки смеялись, шутили и делали сэлфи.
Хотя и к забегу многие из них готовились. Дело в том, что результаты его засчитываются как выполнение нормативов ГТО. А наличие значка – серьезный плюс при поступлении в вузы.
Для большинства присутствующих кросс стал событием. Но были здесь и те, для кого дистанция не отлична от дорожки жизненной. Максим Семушкин, например, пришел в секцию еще юношей, как раз в 2004-ом, когда Юрий Борзаковский завоевал олимпийское золото в Афинах.
- Он был лучшим в беге на 800 метров, а я хотел быть похожим на кумира. На тренировочной базе специально измерил дорожку, чтоб знать, где «заветная» отметка. Теперь рассказываю об этом уже своим подопечным на тренировках, - говорит Максим.
Стартовав единой группой, финишировали бегуны уже разрозненно. Но даже придя «в хвосте», не чувствовали себя расстроенными. Наоборот – улыбались, шутили. Ведь посреди рабоче-деловых будней даже простая вылазка на свежий воздух – в радость.
Иван БЕГМА.
Корзинка:
О том, что нужно для участия в таких соревнованиях, рассказал заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района Леонид Клецов:
- Регистрация проста: нужно позвонить по номеру: 281-04-24. Никаких медицинских справок не требуется, нужно будет просто дать расписку о состоянии здоровья. То есть принять участие в эстафете могут мужчины и женщины в возрасте от десяти лет до 61 года. Стоит отметить, что в непосредственной близости всегда дежурит бригада скорой помощи.