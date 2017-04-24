В школу – на вездеходах

Паводок в Уфе набирает силу. В Кировском районе подтоплены проезд к базам отдыха «Солнечные пески», «Рочер», а также дорога, ведущая в садовые товарищества «Зеленый мыс». До жилых домов вода еще не дошла. В Деме залит проезд на Козарез.
Наши корреспонденты выехали на место, чтобы оценить ситуацию своими глазами. По пути в СНТ заметили, что вода прибывает прямо на глазах. И там, где еще вчера была дорога, сегодня – огромное озеро. Рабочие как раз устанавливали арматуру, чтобы обозначить границы дороги. Навстречу нам двигалась спецмашина, перевозившая школьников и мужчину, которого на берегу уже дожидалась бригада «скорой» помощи.
Автодорога, соединяющая Романовку и Козарез, находится на естественном полуострове, образованном старицей Агидели. Попасть в поселок можно по ней. Сам населенный пункт начинает подтапливать только при уровне реки в девять метров и выше.
Для координации движения автотранспорта здесь в круглосуточном режиме дежурят сотрудники ГИБДД. Перевозка людей осуществляется автомобилем повышенной проходимости, автобус курсирует с 7.00 до 21.00. Расписание движения можно увидеть на конечных пунктах и в самом транспорте. Когда уровень воды поднимется до одного метра, проезд будет перекрыт и транспортировка населения будет организована речным транспортом от паромной переправы «Козарез» до мкр. Нижегородка.
Уже не обошлось без помощи спасателей. 22 апреля в 22.35 в Службу спасения города поступил звонок от мужчины, который сообщил, что он вместе с приятелем перевернулся в лодке у садового товарищества «Козарез» и они нуждаются в помощи.
- Сотрудники выехали на поиски и обнаружили их в затопленном лесу в полутора километрах от деревни Романовка. К моменту прибытия спасателей один из пострадавших находился по грудь в воде, второй забрался на дерево. Они были переданы бригаде «скорой» помощи, которая диагностировала общее переохлождение, - сообщила начальник информационно-аналитического отдела МБУ «Служба спасения 112» Яна Калинина.
По данным Башгидрометцентра, за сутки подъем воды на Белой в столице республики составил 16 см и достиг 578 см. В Шакше река Уфа прибавила 11 см, общий уровень - 498 см. В реке Деме возле Бочкарево уровень воды составил 457 см, прибавив один сантиметр с прошлого измерения.
По информации Службы спасения 112, максимальные прогнозируемые уровни рек в столице республики: на реке Белой ожидается подъем воды до 750-850 см, на р. Уфе в районе мкр. Шакша – 760-860 см, на р. Деме в районе д. Бочкарево – 600-700 см.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
Подпись к фото:
1.На таких машинах ежедневно перевозят школьников.
2.Рабочие размечают границы дороги, устанавливая арматуру.
3.На дороге мужчину уже ожидала карета «скорой» помощи.
4.Лучшая обувь весной для школьников подтопляемых поселков – резиновые сапоги.