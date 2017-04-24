Уроки труда

Детство Валентины Рюминойпришлось на годы Великой Отечественной войны(в 41-ом ей было только четыре года). И все, что могла тогдасделать маленькая девочка,– хоть как-то помочь маме… как дома, так и на тяжелой работе.
- Мать работала в депо на «пескосушилке».А мы со старшей сестрой помогали ей переносить песок на печку. Кто-то из сотрудников даже смастерил нам «детские» носилки. И хотя паек мы ни разу не получали, все равно ходили туда практически каждый день, - рассказывает Валентина Викторовна.
Трудноститолько закалили ребенка,воспитав организованность и железный характер.Валюша рано научилась кроить, шить, вязать кружева, носки и варежки, а вместе с остальными - мастерить лыжи, санки и даже коньки.Дети войны все умели делать сами.
И поэтому, когда она слышит разговоры о том, что ребятам нечем заняться, искренне удивляется.
- Они, к сожалению, стали очень прагматичны: если что-то не приносит денег или другой выгоды, не хотят и не будут этогоделать. Совсем другие ценности у них.
Умение сопереживать отличали Валентину Рюмину с раннего возраста. После войны на товарный двор часто привозили пленных немцев, и пока шла переформировка поездов, их выводили на перрон. Посмотреть на фашистов сбегалась вся окрестная детвора, в том числе и Валя. Но вид согбенных, закутанных в тряпье людей не вызывал в ней ничего, кроме жалости. И как-то раз девочка попыталась передать кусок хлеба одному из пленных.На несколько секунд глаза девочки и немца встретились, но охранник успел оттолкнуть его, а ей приказал держаться подальше. Еще некоторое время они смотрели друг на друга, и странная гримаса исказила его лицо: он плакал и улыбался одновременно…
Несмотря на преклонный возраст (15 апреля Валентине Витальевне исполнилось 80 лет), она по-прежнему активнаи является ответственным секретаремСовета ветеранов района.
Александра ОДИНЦОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.