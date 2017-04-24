Замуррчательная ночь

Этот вечер был целиком посвящен замечательным созданиям, живущим с нами рядом. «Кошка, которая гуляет сама по себе» - под этим слоганом прошла Библионочь в модельной библиотеке №41 при участии коллег из № 29 и 31.
Организаторы подошли к мероприятию с большой фантазией, пушистые герои предстали как воочию, так и в образах, созданных в литературе, живописи, музыке, кино.
- Мы показали фотографии, на которых запечатлели, какими были наши питомцы, когда попали к нам, и как преобразились, - говорит волонтер фонда «Потеряшки» Венера Имамова. – За этим стоит большой труд как ветеринаров, так и неравнодушных людей. Стараемся пристроить всех, но порой сталкиваемся с непониманием. Некоторым людям невдомек, что животные испытывают те же эмоции, что и мы.
Кошки предстали на картинах-батиках члена Союза художников России Ольги Мартьяновой. Музыкальные композиции, посвященные пушистым друзьям, исполнили дуэт «РАДИОНАСТЯ» и саксофонист Александр Федотов. С литературными персонажами читателей познакомила филолог Далила Печеникина. Кот Бегемот и Баюн, Кот в сапогах выступили на вечере в новом качестве.
Гости «Библионочи” также познакомились с кошками различных пород и их заводчиками из Фелинологической федерации РБ. Самый титулованный курильский бобтейл Федор вызвал восторг у юных зрителей, абиссинская кошка и перс пользовались не меньшей популярностью.
А на площадке «Котомастерской» все могли научиться делать брошки из флиса, складывать оригами и книжные закладки. Арт-терапевт Татьяна Потехина на мастер-классе по правополушарному рисованию рассказала, как развить в себе творческие способности. Светлана Шишкина вместе с участниками мероприятия создали работы в технике «шерстяная акварель» по мотивам картин английской художницы Ким Хаскинс.
Детям было интересно на площадке «Кто сказал «мяу?». Праздник начался со знакомства с Красной книгой. Ребята узнали об исчезающих видах семейства кошачьих. В течение вечера дети рисовали портреты животных с завязанными глазами, отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, играли в «Кошки-мышки», собирали пословицы.
- Я теперь по-другому буду относиться к своему Ваське, - заверил семилетний Денис, - оказывается, он все понимает, а среди животных занимает второе место по интеллекту.
Сотрудникам библиотеки активно помогали волонтеры социально-благотворительного проекта «Добромама».
Украшением вечера стало Шоу африканских барабанов лауреата и призера международных фестивалей мадагаскарского музыканта Селестина Раэриндзатуву. Зрители с удовольствием отплясывали под зажигательные африканские, латиноамериканские и башкирские ритмы.
В завершение мероприятия прошел розыгрыш лотерейных билетов. Призы были предоставлены спонсорами: Городским дворцом культуры, Уфимским планетарием, антикафе «Black Cat», кото-кафе «Котейная», кинотеатры «Родина», «Планета Кино» и «Синема 5».
На вечере работала Благотворительная ярмарка, где все желающие смогли приобрести сувениры, а вырученные средства были переданы представителям благотворительного фонда помощи животным «Потеряшки». Всего было собрано 6 700 рублей.
Необходимо отметить, что с каждым годом «Библионочь» проходит все интереснее, а фантазия его организаторов поистине безгранична.
Саша БЕЛОВА.