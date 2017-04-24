Возвращение домой

Он вернулся, чтобы стоять на родной земле, упасть к ногам матери, обнять ее – ту единственную, которая стала путеводной звездой. Но слишком долго его не было. Ведь дорога домой оказалась тернистой, беспощадной и долгой – плен, лагеря, тюрьмы, скитания по чужбине, голод, холод. Что же ждет его дома?
Об этом новый спектакль татарского театра «Нур» «Он вернулся» по пьесе известного башкирского драматурга Ангама Атнабаева. Для постановки приглашен известный режиссер - заслуженный артист РБ, директор Национального молодежного театра им. М.Карима Азат Зиганшин.
Сама пьеса имеет счастливую сценическую судьбу - каждое поколение и все театры обращаются к ней. К тому же в следующем году республика будет отмечать 80-летний юбилей со дня рождения известного драматурга и поэта. Артисты с большим трепетом и воодушевлением приступили к репетициям. Ведь им придется не только создавать глубокие психологические образы, выстраивать сложные неоднозначные отношения между героями, но и прикоснуться к истории как страны, так и того поколения, которое ценой своей жизни завоевало победу.
Возвращение пропавшего без вести через восемнадцать лет вскрывает зажившие раны, обнажает души всех его окружающих. Невозможность что-либо изменить – вот главная боль человека.
В спектакле участвуют народная артистка РБ и РТ Резида Фахруллина, заслуженные артисты РБ Зухра Шарафутдинова, Гульназ Мухаммадиева, Дамира Саетова, Резида Зарипова. Молодые артисты также представят свои новые работы. В главной роли – Айнур Баянов. Сценический образ спектакля создает художник – Юлия Гилязева, музыкальный - композитор Юлай Узянбаев, хореографию и пластику ставит Рамиза Мухамметшина.
Пусть премьера спектакля, которая пройдет накануне Дня Победы, прозвучит памятью для всех тех, кого коснулось горькое дыхание войны. Берегите мир, берегите счастье, говорят нам авторы истории, которую вам расскажут в театре «Нур» 27 и 28 апреля.
Гульнур УСМАНОВА.
Фото предоставлено театром «Нур».