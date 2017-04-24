Возвращение домой

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На Украине возбуждено уголовное дело по факту проведения в Ялте форума Ялтинский международный экономический форум проходил на южном берегу Крыма 20–22 апреля. В его сессиях приняли участие более 2 тыс. человек, включая 220 иностранцев из 46 стран. МИД Украины направил ...

Медведев защитил «Матильду» от Поклонской Стоят они вместе, взявшись за руки, как тот рабочий с колхозницей, и толкают пламенные речи о дворцах премьер-министра.