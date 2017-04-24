На трудовой волне

Когда всем миром берутся за дело, оно становится общей целью. Чтобы привести в порядок свой двор, улицу, район, на прошедший субботник вышли около 9 тысяч человек.
Работа кипела во всех уголках, в том числе и сквере «Волна», где проходила акция «Мы за #чистыйленинскийрайонуфы».
- Призываем всех жителей, в том числе приглашенных гостей, внести свою частичку чистоты в наш любимый сквер, - сказал перед началом уборки глава администрации Ленинского района Дмитрий Масютин.
Наравне со всеми ворошили снег, убирали прошлогоднюю листву и накопившейся за зиму мусор заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Юрий Палтусов, замминистра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин, депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ, городского Совета.
Надо отметить, что этот парк пользуется особой популярностью жителей Затона: здесь не только проводятся праздничные мероприятия, но отдыхают пенсионеры, молодые мамы и занимаются спортом дети.
- Хорошая традиция установилась у нас в городе и республике. С утра встал, позавтракал и с бодрым настроением сюда на работу, - поделился депутат Госсобрания - Курултая РБ Вячеслав Аброщенко.
Для того чтобы субботник прошел более продуктивно, сначала все участники немножко размялись вместе с тренером фитнес-клуба «Эффект», мастером спорта по спортивной гимнастике Айгуль Халимовой. Праздничное настроение создавала и музыка. Традицию проведения субботника в сопровождении духового оркестра решил возродить филиал Московской государственной академии водного транспорта, учащиеся и преподаватели которого позже присоединились к уборке и благоустройству сквера. Он стал не только чистым, но и получил 10 новых скворечников.
Тем временем благоустраивали свои территории сотрудники промышленных и торговых предприятий, учреждений образования, культуры, здравоохранения и строительных организаций, а также жители. Они не только очищали землю от накопившегося мусора, но и занимались ремонтом, покраской заборов и фасадов, помывкой окон и витрин. Чаепитие стало завершающим аккордом праздника труда и чистоты.
- Общая площадь очищенной территории составила 228,8 тысячь кв.м., вывезено 416 кубометров мусора, привлечено 70 единиц техники, - отметил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации района Евгений Белов.
Зиля БАДРИЕВА.